Ad Anterselva, sede delle gare di biathlon per le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, la Francia ha conquistato l'oro nella staffetta femminile 4x6 km. L'Italia, invece, ha concluso la competizione in undicesima posizione, senza mai riuscire a inserirsi nella lotta per le medaglie.

Le atlete francesi Camille Bened, Lou Jeanmonnot, Océane Michelon e Julia Simon si sono imposte con il tempo di 1:10’22"7. Nonostante una prima frazione complicata, segnata da un giro di penalità e un ritardo di quasi un minuto, la squadra transalpina ha recuperato a metà gara, per poi dominare la seconda parte della prova e assicurarsi la vittoria.

Podio e distacchi

Al secondo posto si è classificata la Svezia, con Linn Gestblom, Anna Magnusson, Elvira e Hanna Öberg, che hanno conquistato l'argento con un ritardo di 51"3. La Norvegia, composta da Marthe Krakstad Johansen, Juni Arnekleiv, Karoline Offigstad Knotten e Maren Kirkeeide, si è aggiudicata il bronzo, staccata di 1’07"6, nonostante l'utilizzo di sette colpi ricaricati.

La prova delle azzurre

La squadra italiana non è riuscita a esprimersi al meglio, chiudendo undicesima a 3’54"7 dalla Francia. Le azzurre hanno accumulato due giri di penalità e tredici ricariche. Dopo una prima frazione con Hannah Auchentaller, le difficoltà sono aumentate: Dorothea Wierer ha incappato in un giro di penalità, Michela Carrara ne ha aggiunto un altro.

Lisa Vittozzi, nell'ultima frazione, è riuscita a risalire fino all'undicesimo posto, utilizzando una sola ricarica in piedi.

La Francia, già considerata favorita alla vigilia, ha confermato le attese con una prestazione solida, dimostrando particolare autorevolezza nella seconda parte della staffetta, dove ha saputo recuperare e imporsi con determinazione.