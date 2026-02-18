La Formula 1 ha ripreso la sua corsa in pista a Sakhir, nel Bahrain, per la seconda e ultima sessione di test invernali. L'evento, in programma da mercoledì 18 a venerdì 20 febbraio, offre una copertura integrale in diretta su Sky Sport F1 e NOW, permettendo agli appassionati di seguire ogni momento saliente. I team sono immersi in un lavoro intenso, finalizzato alla messa a punto delle vetture in vista dell'imminente inizio del Mondiale.

Programma e orari delle sessioni

La sessione si sta svolgendo secondo il programma prestabilito: la pitlane apre alle 8:00 ora italiana, seguita da una pausa pranzo alle 12:00.

La ripresa delle attività è fissata per le 13:00, con le prove che si protrarranno fino alle 17:00. Le scuderie stanno testando differenti configurazioni e strategie, sfruttando l'intera gamma di mescole Pirelli, dalle C1 alle C5. Ciascun team dispone di un massimo di 24 set di gomme.

Obiettivi e strategie dei team

Questa seconda sessione di test in Bahrain fa seguito a quella precedentemente svolta dall'11 al 13 febbraio. Essa rappresenta l'ultima opportunità cruciale per i team di perfezionare le proprie monoposto prima del via del Mondiale, fissato per il 6-8 marzo in Australia. I piloti sono costantemente impegnati in simulazioni di qualifica e long run, con l'obiettivo primario di raccogliere dati preziosi riguardanti gli assetti e il comportamento delle gomme nel lungo periodo.

La copertura televisiva garantisce la diretta integrale dell'evento, trasmessa via satellite su Sky Sport F1 e disponibile in streaming sulla piattaforma NOW. Le squadre sono focalizzate sull'ottimizzazione delle prestazioni e sulla verifica dell'affidabilità delle monoposto, in attesa di poter valutare i primi riscontri cronometrici ufficiali che emergeranno con l'avvio del campionato.