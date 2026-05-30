La Nazionale italiana maschile di pallavolo prosegue la preparazione verso gli appuntamenti internazionali dell’estate con un nuovo test match contro la Turchia. Dopo il primo confronto disputato a Cavalese, le due nazionali si ritroveranno domenica 31 maggio a Bergamo per il secondo incrocio stagionale, in programma al BPER Test Match con fischio d’inizio alle ore 17.30. Per il gruppo guidato da Ferdinando De Giorgi sarà un’altra occasione importante per consolidare i meccanismi di gioco. L’amichevole tra Italia e Turchia sarà trasmessa in chiaro solo in streaming su RaiPlay (non è prevista la diretta tv su Rai Sport), mentre in abbonamento in tv su Sky Sport Arena e in streaming su NOW

Il successo azzurro nel primo confronto

Gli azzurri arrivano all’appuntamento forti della convincente vittoria ottenuta nel primo test stagionale, chiuso con un netto 3-0 (25-20, 25-17, 25-18).

Dopo un avvio leggermente contratto nel primo set, con la Turchia avanti 6-8, l’Italia ha progressivamente alzato il livello del proprio gioco trovando il sorpasso grazie alla regia di Paolo Porro e alla continuità offensiva di Bottolo e compagni. Nel secondo parziale gli azzurri hanno imposto fin da subito il proprio ritmo, controllando il vantaggio con autorità e sfruttando anche l’ottimo impatto di Kamil Rychlicki, protagonista con punti pesanti tra attacco, muro e servizio. Nel terzo set De Giorgi ha rivoluzionato parte del sestetto concedendo spazio a diversi giovani, ma l’inerzia della gara non è cambiata: l’Italia ha continuato a comandare il gioco fino all’ace finale di Giovanni Sanguinetti che ha chiuso il match e regalato il primo successo del 2026 alla nazionale maschile.

Il gruppo a disposizione di De Giorgi

Per il nuovo confronto contro la Turchia il CT azzurro potrà contare su un gruppo ampio e ricco di soluzioni interessanti. Tra i palleggiatori figurano Mattia Boninfante e Paolo Porro, mentre al centro sono a disposizione Giovanni Gargiulo, Giovanni Sanguinetti, Leandro Mosca, Francesco Comparoni e Mati Pardo. Nel reparto schiacciatori spazio a Mattia Bottolo, Francesco Sani, Luca Porro, Mattia Orioli e Tim Held. Gli opposti convocati sono Alessandro Bovolenta e Kamil Rychlicki, con Domenico Pace e Matteo Staforini nel ruolo di libero. Un roster giovane ma già competitivo, costruito per permettere allo staff tecnico di valutare nuove alternative e ampliare le rotazioni in vista dei prossimi impegni ufficiali della stagione azzurra.