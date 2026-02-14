Jasmine Paolini torna in scena al Dubai Tennis Championships, secondo WTA 1000 dell’anno. La tennista italiana ritrova il terreno che, due anni fa, l’ha consacrata con la sua prima vittoria in un torneo di tale prestigio. Il sorteggio del tabellone 2026 la posiziona in un segmento interessante: un debutto con bye, seguito da un possibile secondo turno contro Alexandra Eala. Il percorso prosegue con un potenziale terzo turno contro Linda Noskova e un quarto di finale che potrebbe vederla opposta a Coco Gauff. Da segnalare l'assenza di due delle protagoniste principali del circuito, Aryna Sabalenka e Iga Świątek.

Il contesto del tabellone

Il tabellone, sorteggiato il 14 febbraio 2026, vede Paolini nel “luogo della gioia”, come lo definì nel 2024, anno della sua affermazione. Le rinunce di Sabalenka e Świątek hanno ridisegnato il seeding: Elena Rybakina emerge come testa di serie numero uno. Tuttavia, il suo cammino non si preannuncia agevole, con possibili incontri al terzo turno contro giocatrici come Raducanu o Muchova, e un quarto contro Bencic o Svitolina.

Il percorso di Paolini

Jasmine Paolini, accreditata della testa di serie numero sei, inizierà il torneo con un bye. Al secondo turno, la sua avversaria potrebbe essere la filippina Alexandra Eala. Successivamente, al terzo turno, è attesa la sfida contro la giovane ceca Linda Noskova.

In caso di ulteriore successo, il quarto di finale la vedrebbe contrapposta a Coco Gauff, anch’essa presente nel tabellone ma con un percorso che presenta diverse insidie.

Il torneo di Dubai

Il Dubai Tennis Championships si conferma uno degli appuntamenti più prestigiosi del calendario WTA 1000, spesso teatro di exploit e risultati inattesi. L’assenza di due figure di spicco come Sabalenka e Świątek ha inevitabilmente modificato gli equilibri del seeding, aprendo nuove opportunità per giocatrici come Paolini e Rybakina. La presenza di talenti emergenti, quali Eala e Noskova, aggiunge un ulteriore elemento di imprevedibilità e interesse a un tabellone già di alto livello.