Sabato 14 febbraio, Milano‑Cortina 2026 entra nel vivo con una giornata ricca di appuntamenti sportivi. La giornata si apre alle 9.05 con il curling femminile tra Italia e Cina, prosegue con il gigante maschile di sci alpino e vede il ritorno in pista di Arianna Fontana nello short track, affiancata dalla giovane promessa del freestyle Flora Tabanelli.

Il programma sportivo del 14 febbraio

La giornata inizia con il match di curling femminile tra Italia e Cina, in programma alle 9.05 allo Stadio Olimpico di Cortina. Le azzurre affrontano le cinesi in una sfida che vede la Cina chiudere il primo end in vantaggio per 1-0.

Le azzurre tentano una reazione, ma non riescono ancora a ribaltare il risultato. Subito dopo, il gigante maschile di sci alpino entra in scena, con gli atleti azzurri pronti a scendere in pista per cercare un risultato di rilievo.

Arianna Fontana e Flora Tabanelli in gara

Nel corso della giornata, torna protagonista Arianna Fontana, impegnata nello short track. La campionessa azzurra torna in gara dopo le emozioni dei giorni scorsi. Accanto a lei, spicca la presenza di Flora Tabanelli, giovane promessa del freestyle, attesa nelle qualificazioni del big air femminile.

Focus sulle atlete azzurre

Flora Tabanelli, classe 2007, è oro mondiale di big air e ha recuperato rapidamente da una lesione al crociato anteriore del ginocchio destro.

Le qualificazioni del big air femminile sono previste per sabato 14 febbraio alle ore 19.30, con eventuale finale lunedì 16 febbraio. La sua partecipazione rappresenta una delle speranze azzurre nel freestyle.

Lo short track si svolge al Forum di Milano, con nove eventi in programma tra il 10 e il 20 febbraio. Le gare dei 500 e dei 1000 metri femminili vedono attesa Fontana. La sua esperienza e il ritorno in gara dopo l’infortunio la rendono una delle protagoniste attese di questa fase dei Giochi.