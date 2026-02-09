L’Italia ha conquistato una storica medaglia di bronzo nel Team Event di pattinaggio di figura ai Giochi Olimpici Invernali di Milano‑Cortina. La squadra azzurra ha concluso la competizione alle spalle degli Stati Uniti e del Giappone, ottenendo un risultato di grande prestigio.

Il cammino verso il podio

La squadra italiana ha mantenuto salda la terza posizione sin dalle prime fasi della competizione. Le esibizioni di Charlene Guignard e Marco Fabbri nella danza ritmica, di Sara Conti e Niccolò Macii nel programma libero delle coppie, di Lara Naki Gutmann nel singolo femminile e di Matteo Rizzo nel singolo maschile hanno contribuito in modo determinante a questo risultato.

L’Italia ha così chiuso al terzo posto, preceduta solo da Stati Uniti e Giappone.

La prova decisiva di Matteo Rizzo

La medaglia di bronzo è stata consolidata dalla performance di Matteo Rizzo nel singolo maschile libero. Il pattinatore ha ottenuto il terzo posto nel suo programma, permettendo all’Italia di respingere l’avanzata della Georgia. La sua esibizione, sulle note della colonna sonora di Interstellar, ha infiammato la Milano Ice Skating Arena, con il pubblico che ha celebrato con cori di sostegno. Rizzo ha siglato un record personale stagionale con 179,62 punti, festeggiando poi con il team azzurro tra le lacrime.

Questo bronzo rappresenta la prima medaglia italiana nella gara a squadre, introdotta nel 2014, e la terza medaglia olimpica complessiva nella storia del pattinaggio di figura per l’Italia.

Si aggiunge ai bronzi di Barbara Fusar Poli e Maurizio Margaglio a Salt Lake City 2002 e di Carolina Kostner nel singolo femminile a Sochi 2014.

Significato del traguardo

Il bronzo ottenuto nel Team Event segna un traguardo storico per il pattinaggio di figura italiano. La disciplina aveva precedentemente concluso al quarto posto nelle edizioni del 2014 e del 2018, e al settimo nel 2022. Questa medaglia rappresenta un momento di svolta significativo per lo sport in Italia.

Il medagliere azzurro

Con questo bronzo nel Team Event di pattinaggio di figura, l’Italia ha raggiunto la nona medaglia complessiva ai Giochi di Milano‑Cortina. Questo risultato si inserisce in una giornata particolarmente proficua per la spedizione azzurra, che ha visto l’aggiunta di un argento e altri quattro bronzi, confermando un record per la partecipazione italiana ai Giochi.