La pattinatrice statunitense Amber Glenn ha affrontato significative difficoltà durante il programma corto dei Giochi Olimpici di Milano‑Cortina. Un errore nell'esecuzione del triplo axel, trasformato in un doppio, ha inevitabilmente compromesso la sua performance, relegandola al tredicesimo posto con un punteggio di 67,39.

Classifica provvisoria dopo il programma corto

La competizione vede al momento in testa la pattinatrice giapponese Ami Nakai, che ha ottenuto 78,71 punti. La segue la connazionale Kaori Sakamoto con 77,23 punti. Al terzo posto si posiziona l'americana Alysa Liu, con un punteggio di 76,59.

La supremazia giapponese nel pattinaggio di figura si conferma con Nakai e Sakamoto ai vertici della classifica. L'unica rappresentante italiana in gara, Lara Naki Gutmann, ha commesso un errore sul triplo Lutz, ma è riuscita comunque a qualificarsi per il programma libero, classificandosi diciottesima.

Prospettive per il programma libero

Amber Glenn avrà l'opportunità di riscattarsi nel programma libero, la prova che decreterà le vincitrici delle medaglie. Sebbene la sua attuale posizione in classifica renda difficile la corsa al podio, la gara rimane aperta a tutte le atlete che hanno ottenuto la qualificazione.