L’ex pilota di Formula 1 Nigel Mansell ha deciso di mettere all’asta una parte della sua preziosa collezione di cimeli sportivi. Questa iniziativa segue la recente chiusura della sua concessionaria e del museo automobilistico, situati a St Helier, sull’isola di Jersey.

Cambiamenti personali e logistici alla base della decisione

La scelta di cedere la collezione è maturata in seguito alla pandemia di Covid-19, evento che ha imposto la chiusura delle sue attività commerciali. Questa circostanza ha reso necessaria una nuova collocazione per molti degli oggetti raccolti nel corso della sua lunga e gloriosa carriera.

I pezzi più significativi e il nobile scopo

Tra i pezzi di maggior rilievo proposti all’asta figuravano una replica autografa del casco utilizzato nella stagione del titolo 1992 e un casco Ferrari, gentilmente donatogli da Lewis Hamilton. L’evento, organizzato da BUDDS, ha visto l’aggiudicazione di numerosi lotti che testimoniano 61 anni di carriera. Il ricavato della vendita sarà interamente devoluto a Youth UK, un ente che da molti anni sostiene attivamente attività e percorsi formativi dedicati ai giovani, di cui Mansell è presidente.

Un’asta ricca di memorabilia uniche

La vendita comprendeva oltre duecento oggetti personali, tra cui spiccano caschi firmati, tute da gara, volanti, abbigliamento e fotografie.

L’asta ha rappresentato un’opportunità unica per appassionati e collezionisti di acquisire pezzi direttamente dalla collezione privata di Mansell, un vero e proprio tesoro per gli amanti del motorsport.