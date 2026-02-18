Federico Pellegrino ha tracciato un bilancio chiaro e positivo della sua ultima Olimpiade, sottolineando come l’obiettivo prefissato fosse quello di “vincere due medaglie nelle prove a squadre”. Il fondista valdostano ha espresso viva soddisfazione per quanto realizzato e grande fiducia nei giovani atleti che lo affiancano, prospettando un futuro radioso per il movimento.

Il bilancio delle Olimpiadi

Pellegrino ha dichiarato che l’obiettivo principale era quello di conquistare due medaglie nelle gare a squadre, un traguardo che è stato centrato con successo.

Ha sottolineato con enfasi che “la storia continua” grazie alla presenza di giovani talenti pronti a raccogliere il testimone e a portare avanti l’eredità dei successi passati. Questo successo collettivo rafforza la convinzione che il fondo italiano sia su una traiettoria vincente.

Uno sguardo al futuro del fondo italiano

Il campione ha voluto evidenziare il valore inestimabile del gruppo e la solidità del movimento fondistico nazionale. “Abbiamo giovani forti”, ha affermato con convinzione, lasciando intendere chiaramente che il fondo italiano può guardare avanti con ottimismo e fiducia. La presenza di atleti emergenti promette di mantenere alto il livello delle competizioni e di consolidare i successi ottenuti.

Il contesto delle medaglie azzurre

Alle Olimpiadi di Milano‑Cortina 2026, Pellegrino ha conquistato due medaglie di bronzo nelle prove a squadre: una nella staffetta maschile e una nella team sprint. Questo risultato porta il suo totale olimpico a quattro medaglie in tre edizioni consecutive, un’impresa che conferma il suo ruolo centrale nel rilancio dello sci di fondo italiano. La sua capacità di trasmettere fiducia alle nuove generazioni è un elemento chiave per il futuro dello sport.