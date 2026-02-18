Mercoledì 18 febbraio sarà una giornata di grande impegno per gli atleti italiani ai XXV Giochi Olimpici Invernali di Milano‑Cortina. Il programma si preannuncia ricco e articolato, con competizioni che copriranno diverse discipline sportive, dalle prime ore del mattino fino a sera. Saranno protagoniste le discipline dello sci di fondo, sci alpino, curling, biathlon e short track.

Dettaglio gare mattutine

La giornata olimpica inizierà con lo sci di fondo. Alle ore 9.45 sono previste le qualificazioni del team sprint femminile, con la partecipazione di Iris De Martin Pinter e Caterina Ganz.

L'eventuale finale si terrà alle 11.45. Subito dopo, alle ore 10.00, prenderà il via la prima manche dello slalom speciale femminile di sci alpino, che vedrà impegnate Lara Della Mea, Martina Peterlini e Anna Trocker. La seconda manche è fissata per le ore 13.30. Alle ore 10.15 sarà la volta del team sprint maschile di sci di fondo, con Elia Barp e Federico Pellegrino in gara nelle qualificazioni e, se superate, nella finale delle 12.15.

Programma pomeridiano e serale

Nel primo pomeriggio, alle ore 14.05, si svolgerà la fase a gironi del curling maschile. La squadra italiana, composta da Sebastiano Arman, Mattia Giovanella, Amos Mosaner, Alberto Pimpini e Joel Thierry Retornaz, affronterà il Canada.

A seguire, alle ore 14.45, la staffetta femminile di biathlon vedrà in gara Hannah Auchentaller, Michela Carrara, Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer. In serata, alle ore 19.05, è in programma la fase a gironi del curling femminile, con l'Italia che incontrerà il Canada. Le atlete azzurre in campo saranno Stefania Constantini, Marta Lo Deserto, Rebecca Mariani, Elena Antonia Mathis e Giulia Zardini Lacedelli. La giornata si concluderà con lo short track: alle ore 20.15 si disputeranno i quarti di finale dei 500 metri maschili, con Thomas Nadalini, Lorenzo Previtali e Pietro Sighel. Alle ore 21.00 è prevista la finale A della staffetta femminile, con Chiara Betti, Elisa Confortola, Arianna Fontana, Gloria Ioriatti e Arianna Sighel.

Infine, alle ore 21.27, si terranno le eventuali semifinali e finali dei 500 metri maschili.

Contesto olimpico

Il programma di mercoledì 18 febbraio si inserisce nella tredicesima giornata complessiva dei Giochi Olimpici Invernali. Questa giornata sarà caratterizzata da una significativa varietà di finali e gare decisive in molteplici discipline. Tra gli eventi di particolare rilievo spiccano la finale maschile di slopestyle snowboard, lo slalom femminile di sci alpino, la staffetta femminile di biathlon e le finali dello short track, sia per la staffetta femminile (3.000 m) sia per i 500 metri maschili.