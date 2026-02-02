Al termine dell’Australian Open 2026, il ranking ATP di lunedì 2 febbraio vede Carlos Alcaraz consolidare il primato con 13.650 punti. Lo spagnolo allunga nettamente su Jannik Sinner, fermo a 10.300, grazie al successo a Melbourne che gli ha permesso di completare il Career Grand Slam a soli 22 anni. Il divario tra i due è ora di oltre 3.000 lunghezze.

La top‑10 ATP aggiornata

La classifica mondiale aggiornata al 2 febbraio vede Alcaraz in testa con 13.650 punti, seguito da Sinner (10.300). Completano la top‑10 Novak Djokovic (5.280), Alexander Zverev (4.605) e Lorenzo Musetti, stabile in quinta posizione con 4.405 punti.

Seguono Alex de Minaur, Taylor Fritz, Félix Auger‑Aliassime, Ben Shelton e Alexander Bublik.

Gli altri azzurri nel circuito

Tra i primi cento giocatori del mondo, oltre a Sinner e Musetti, figurano Flavio Cobolli al ventesimo posto (1.955 punti) e Luciano Darderi al ventitré (1.789 punti). La pattuglia italiana è completata da Matteo Berrettini (58°), Lorenzo Sonego (60°), Matteo Arnaldi (65°) e Mattia Bellucci (74°).

Musetti, un traguardo storico per il tennis italiano

Il piazzamento di Lorenzo Musetti al quinto posto rappresenta un risultato di rilievo per il tennis italiano. Già il 12 gennaio, il giovane azzurro aveva raggiunto il suo best ranking, entrando per la prima volta nella top‑5. Musetti è diventato il terzo italiano a centrare questo obiettivo dopo Adriano Panatta e Jannik Sinner.

Un'impresa che ha contribuito a una giornata storica, con due tennisti italiani contemporaneamente tra i primi cinque al mondo. In quella circostanza, Sinner occupava il secondo posto con 11.500 punti, mentre Musetti era quinto con 4.105 punti.