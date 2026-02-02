Il programma di domenica 22 febbraio delle Olimpiadi Invernali Milano‑Cortina 2026 prevede una giornata intensa con gare decisive e la cerimonia di chiusura. L'evento si svolgerà dal 6 al 22 febbraio, con la cerimonia d’apertura allo Stadio San Siro di Milano e a Piazza delle Medaglie a Cortina d’Ampezzo, e la cerimonia di chiusura all’Arena di Verona.

Programma di domenica 22 febbraio

La giornata si aprirà alle 10.00 con la terza manche del bob a quattro maschile e, in contemporanea, la 50 km in tecnica classica mass start femminile di sci di fondo.

Alle 11.05 è in programma la finale per l’oro del torneo femminile di curling. A seguire, alle 12.12, si svolgerà la quarta manche del bob a quattro maschile. Alle 14.10 è prevista la finale per l’oro del torneo maschile di hockey su ghiaccio. In chiusura, è in programma la cerimonia di chiusura, con orario ancora da definire.

Modalità di visione

Le gare saranno trasmesse in diretta televisiva su Rai 2 e RaiSportHD, gratuitamente e in chiaro. In streaming, sarà possibile seguirle su Rai Play e Rai Play Sport 1‑3 (gratuiti), nonché su Eurosport 1‑2, Discovery+ e DAZN per gli abbonati. Inoltre, OA Sport garantirà una diretta live testuale per seguire minuto per minuto l’evoluzione delle competizioni.

Contesto e copertura mediatica

L’evento coinvolge tre regioni italiane – Lombardia, Veneto e Trentino‑Alto Adige – e assegna 116 titoli in sedici discipline, con l’introduzione dello sci alpinismo e altre novità rispetto a Pechino 2022. La copertura televisiva e streaming è garantita da Rai, Eurosport, Discovery+ e DAZN, mentre OA Sport offre una diretta testuale capillare. Warner Bros. Discovery, broadcaster ufficiale in Europa, ha predisposto studi dedicati a Cortina d’Ampezzo per garantire una copertura multilingue e innovativa, con funzionalità come alert per le medaglie d’oro e commenti personalizzabili.