Jannik Sinner continua la sua marcia trionfale al Miami Open 2026, imponendosi ancora una volta senza perdere un set. L’azzurro ha superato Alexander Zverev in semifinale, conquistando così l’accesso alla finale del prestigioso torneo statunitense. Sinner, reduce dallo storico trionfo a Indian Wells, è ora a un passo dal realizzare il leggendario Sunshine Double, un’impresa mai riuscita a un tennista italiano.

Contro Zverev, Sinner ha dimostrato grande solidità e determinazione, estendendo a ben sedici il numero di match consecutivi vinti senza cedere un set.

Il confronto con il tedesco è stato combattuto, ma l’italiano ha saputo gestire i momenti chiave, confermando il suo stato di forma eccezionale. In finale, Sinner affronterà Jiří Lehečka, protagonista di un torneo magistrale, che non ha mai perso il servizio fino a questo momento.

Un percorso impeccabile verso la finale

Il cammino di Sinner in questa edizione del Miami Open è stato caratterizzato da una continuità impressionante. Dopo il successo californiano, il tennista altoatesino ha ribadito il suo dominio anche in Florida, raggiungendo la finale senza mai concedere un parziale agli avversari. L’impresa assume un valore ancora maggiore considerando che Sinner è il primo italiano a potersi giocare il Sunshine Double, un risultato che nella storia recente è stato centrato solo da Roger Federer nel 2017.

La finale contro Lehečka si preannuncia avvincente: il ceco, autore di un torneo straordinario, ha superato in semifinale il francese Arthur Fils con un netto doppio 6-2 e ha mantenuto intatto il proprio servizio per tutta la durata della competizione. Sinner, dal canto suo, ha dimostrato grande efficacia al servizio e nei frangenti decisivi, come confermato anche dalle sue dichiarazioni: “Le condizioni qui sono diverse da quelle di Indian Wells. Il mio obiettivo era produrre un buon tennis e non avrei potuto fare meglio. Ho servito molto bene nei momenti importanti e significa molto per me essere arrivato in finale. Sono molto felice”.

Il cammino di Sinner verso il doppio storico

La stagione di Sinner ha evidenziato una crescita costante dopo un avvio non semplice, con la sconfitta in semifinale agli Australian Open contro Novak Djokovic e l’eliminazione nei quarti all’ATP 500 di Doha.

Tuttavia, il trionfo a Indian Wells ha segnato una svolta, portando Sinner a raggiungere la sua quarta finale a Miami e la trentacinquesima in carriera nel circuito ATP. Il Sunshine Double, ovvero la vittoria consecutiva nei Masters 1000 di Indian Wells e Miami, rappresenta uno dei traguardi più ambiti nel tennis mondiale e Sinner è ora a un solo passo dal riuscirci, un’impresa che manca dal 2017.

Oltre al singolare maschile, il tennis italiano sarà protagonista anche nelle finali di doppio, con le coppie Errani/Paolini e Vavassori/Bolelli pronte a giocarsi il titolo. L’attenzione resta però puntata su Sinner, che con la sua striscia di sedici match vinti senza perdere set e una serie di trentadue set consecutivi conquistati, sta scrivendo una pagina importante della storia del tennis italiano.