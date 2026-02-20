L'Italia si prepara ad affrontare la Francia domenica a Lille, nella terza giornata del Sei Nazioni di rugby. L'unica novità nella formazione azzurra, scelta dal ct Gonzalo Quesada, è il ritorno di Ange Capuozzo nel ruolo di estremo, con il compito di guidare il triangolo allargato.

Formazione e contesto

Il commissario tecnico ha confermato il XV titolare: Capuozzo sarà affiancato da Louis Lynagh e Monty Ioane nel triangolo allargato. La coppia di centri sarà composta da Tommaso Menoncello e Leonardo Marin, mentre la mediana vedrà Paolo Garbisi e Alessandro Fusco.

In terza linea agiranno Lorenzo Cannone, Manuel Zuliani e il capitano Michele Lamaro. La seconda linea sarà formata da Andrea Zambonin e Niccolò Cannone, mentre in prima linea saranno schierati Simone Ferrari, Giacomo Nicotera e Danilo Fischetti. A disposizione ci saranno Pablo Dimcheff, Mirco Spagnolo, Giosuè Zilocchi, Federico Ruzza, Riccardo Favretto, David Odiase, Alessandro Garbisi e Paolo Odogwu.

Per l'occasione, l'Italia indosserà la maglia "Rosso Garibaldi", un omaggio simbolico alle giubbe dei garibaldini. L'arbitro dell'incontro sarà l'irlandese Andrew Brace. Si tratta del cinquantunesimo confronto tra le due nazionali, con l'ultimo precedente in Francia giocato proprio a Lille e terminato 13-13, con un palo colpito da Garbisi a tempo scaduto.

La partita

Il ritorno di Capuozzo rappresenta l'unico cambio rispetto alla formazione schierata contro l'Irlanda, a testimonianza della volontà del ct di mantenere continuità nel gruppo. La partita sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Arena e in streaming su NOW, con il pre-partita a partire dalle ore 15.30.