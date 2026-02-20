La Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) ha lanciato online la sesta puntata della webserie “Speak Out! Il calcio racconta”, intitolata “Yes, we can”. L’episodio, disponibile sulla piattaforma sostenabilia.it, presenta il calcio come un potente strumento di inclusione sociale.

Protagonisti e contenuti dell’episodio

In questa puntata, il difensore Giorgio Chiellini dialoga con lo psicoterapeuta Iacopo Fossi. Insieme, illustrano come il calcio possa trasformarsi in un mezzo straordinario per favorire l’integrazione e l’inclusione. L’episodio si inserisce nel percorso narrativo della webserie, ideata dalla FIGC per mettere in luce il valore sociale del calcio.

Il contesto della webserie “Speak Out! Il calcio racconta”

La serie, articolata in dieci puntate, è stata promossa dalla FIGC sulla piattaforma sostenibilità sostenabilia.it. Ogni episodio affronta tematiche di rilevanza sociale attraverso il confronto tra figure di spicco del mondo calcistico e professionisti esperti nei rispettivi campi. “Yes, we can” è il sesto capitolo, preceduto da “Una squadra, un quartiere” e seguito da “Oltre le barriere”.

Il calcio come linguaggio universale

La webserie “Speak Out! Il calcio racconta” è stata presentata ufficialmente il 14 gennaio 2026. Il presidente federale Gabriele Gravina ha sottolineato come il calcio trascenda la sua natura di gioco, configurandosi come un linguaggio universale capace di unire generazioni e veicolare messaggi fondamentali quali il rispetto, l’inclusione, la legalità, la tutela della salute, l’educazione e il riscatto sociale. L’episodio “Yes, we can”, con Giorgio Chiellini e Iacopo Fossi, incarna pienamente questa visione, esplorando il tema dell’inclusione attraverso l’intersezione tra sport e psicologia.