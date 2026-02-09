La Nazionale italiana di rugby ha ripreso oggi gli allenamenti in vista della seconda partita del Sei Nazioni 2026, in programma sabato 14 febbraio alle 15.10 all’Aviva Stadium di Dublino. Tra i convocati fanno il loro ritorno Ange Capuozzo e Simone Gesi, mentre non sarà presente Nacho Brex, assente per motivi familiari.

Convocazioni e contesto

Il raduno degli Azzurri segna il ritorno in gruppo di Capuozzo e Gesi. Quest’ultimo era impegnato con l’Italia XV nel pareggio contro la Scozia A a Rieti lo scorso 6 febbraio. Al contrario, Nacho Brex, che ha raggiunto le cinquanta presenze con la maglia azzurra insieme a Paolo Garbisi e Michele Lamaro nella vittoria contro la Scozia, non prenderà parte al raduno per motivi familiari.

Le parole del ct Quesada

Il commissario tecnico Gonzalo Quesada ha voluto sottolineare l’importanza del rispetto della dimensione personale dei giocatori: “Nacho è un giocatore di grande valore per il gruppo dentro e fuori dal campo, ma nella gestione della squadra il lato umano e la famiglia – per il mio punto di vista – saranno sempre considerati come una priorità. Ci siamo confrontati insieme a lui e la decisione presa è la migliore. Per essere focalizzati nel proprio lavoro è importante essere tranquilli: in ogni ambito, con giocatori e staff, lavoriamo prima con le persone che con i professionisti”.

La sfida contro l’Irlanda

Il primo giorno di lavoro sul campo è servito per preparare la sfida contro l’Irlanda, seconda gara del Sei Nazioni 2026.

Il match si giocherà sabato 14 febbraio alle 15.10 italiane, con diretta su Sky Sport Uno, streaming su NOW e in chiaro su TV8. Nella lista dei convocati, oltre ai rientri di Capuozzo e Gesi, si conferma l’assenza di Brex per motivi familiari, decisione condivisa con lo staff tecnico.