Le due migliori tenniste al mondo, Aryna Sabalenka e Iga Swiatek, hanno annunciato il loro forfait al torneo WTA 1000 di Dubai, in programma dal 15 al 21 febbraio. La notizia è stata diffusa dagli organizzatori della competizione.

Le motivazioni del ritiro

Aryna Sabalenka ha dichiarato: “Purtroppo non mi sento al 100%”. La tennista bielorussa ha aggiunto: “Mi dispiace molto essere costretta a ritirarmi e spero di tornare l’anno prossimo”. Sabalenka non gareggia sul circuito internazionale dopo la sconfitta in finale agli Australian Open, avvenuta il 31 gennaio.

Iga Swiatek, invece, ha motivato la sua decisione con un “cambio di programma”, anticipando: “Ci vediamo a Indian Wells” (4-15 marzo), il prossimo torneo WTA 1000 in calendario.

Implicazioni sul tabellone

Con il forfait delle prime due teste di serie, la nuova numero uno del seeding sarà Elena Rybakina, vincitrice dell’Australian Open il 31 gennaio e attualmente terza nel ranking mondiale.

Considerazioni sul calendario

La scelta di Sabalenka è legata alla necessità di dare priorità al proprio stato fisico, dopo un avvio di stagione particolarmente intenso. Swiatek, d’altro canto, ha optato per una riorganizzazione del proprio calendario in vista del Sunshine Double negli Stati Uniti. La tennista polacca ha confermato la sua partecipazione a Indian Wells, torneo in cui mira a ritrovare ritmo e forma.