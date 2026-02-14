“Viva El Tour” fa tappa a Roma, portando sul palco l’energia del popolare talk sportivo “Viva El Futbol” in una veste teatrale inedita. L’evento si terrà lunedì 23 febbraio presso l’Auditorium Conciliazione. I protagonisti indiscussi saranno Lele Adani, Antonio Cassano e Nicola Ventola, figure di spicco del panorama calcistico e del dibattito sportivo, affiancati dalla conduzione di Corrado Tedeschi. A impreziosire ulteriormente la serata romana, la presenza eccezionale di Paolo Bonolis, noto per la sua profonda passione e competenza in materia di calcio e sport.

Il format teatrale di “Viva El Tour”

“Viva El Tour” ridefinisce il concetto di talk sportivo, traslando il dialogo calcistico dalla dimensione podcast a quella teatrale. Sul palco, Adani, Cassano e Ventola si alterneranno in un racconto coinvolgente, guidato dall’esperienza di Corrado Tedeschi. Questa tappa romana segue il successo delle precedenti esibizioni dal vivo, già applaudite a Napoli, Torino e Catania, confermando la capacità del format di attrarre un pubblico eterogeneo.

Paolo Bonolis, ospite d’eccezione

La partecipazione di Paolo Bonolis rappresenta un valore aggiunto di notevole spessore per l’evento romano. La sua consolidata presenza nel mondo dello spettacolo e la sua riconosciuta passione per il calcio promettono di infondere alla serata un tocco di originalità e un’ulteriore profondità, arricchendo il dibattito con il suo stile inconfondibile e la sua acuta prospettiva.

L’esperienza dal vivo di “Viva El Futbol”

Il progetto “Viva El Tour” nasce dalla volontà di estendere l’esperienza del talk “Viva El Futbol” in una dimensione dal vivo, trasformando le conversazioni sportive in un vero e proprio spettacolo teatrale. La scelta dell’Auditorium Conciliazione, sede prestigiosa per eventi culturali e musicali, sottolinea l’ambizione del progetto di raggiungere un pubblico più ampio, sensibile all’intrattenimento di qualità e all’interazione diretta con i propri beniamini.