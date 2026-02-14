Jannik Sinner torna in campo dopo l’Australian Open e fa il suo esordio nel torneo ATP 500 di Doha. L'azzurro affronterà il ceco Tomas Machac nel primo turno, come stabilito dal sorteggio tenutosi in Qatar. Nel frattempo, il numero uno al mondo Carlos Alcaraz debutterà contro il francese Arthur Rinderknech, mentre Novak Djokovic ha rinunciato alla partecipazione.
Il cammino nel tabellone
Secondo le proiezioni del tabellone, Sinner potrebbe incrociare nei quarti di finale un altro tennista ceco, Jakub Mensik. Alcaraz, invece, potrebbe affrontare il russo Karen Khachanov.
L'assenza di Djokovic apre la strada a una potenziale finale tra i due primi giocatori del ranking mondiale.
Contesto del torneo
Il torneo di Doha si conferma uno degli appuntamenti ATP 500 più prestigiosi del calendario tennistico, caratterizzato da un tabellone di altissimo livello. La presenza di Sinner e Alcaraz sottolinea ulteriormente l'attrattiva dell'evento, che si svolge su campi in cemento all'aperto.
Dettagli sull'evento
Il tabellone dell'ATP 500 di Doha, sorteggiato nella giornata odierna, conferma l'esordio di Sinner contro Machac, con un possibile incrocio nei quarti contro Mensik. Alcaraz se la vedrà con Rinderknech, mentre Djokovic non sarà della competizione. Il torneo si terrà dal 16 al 21 febbraio sui campi in cemento all'aperto del Khalifa International Tennis and Squash Complex.