Martedì 10 febbraio si terrà l'ultimo evento di salto con gli sci su trampolino piccolo ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026: la gara a squadre miste sul Normal Hill HS107 di Predazzo. Questa competizione assegnerà il terzo titolo della rassegna, dopo le due gare individuali già disputate.

Orari e visione della gara a squadre miste

Il programma della giornata prevede alle ore 17.30 un salto di allenamento, seguito alle 18.45 dalla competizione principale. La gara sarà trasmessa in diretta televisiva su Rai 2, con collegamenti che potrebbero essere sporadici.

Per chi preferisce lo streaming, la diretta sarà disponibile su Rai Play, Discovery Plus e HBO Max. La seconda serie della competizione sarà visibile anche su Eurosport 1 e DAZN. OA Sport offrirà una diretta testuale completa dell'evento.

Gli atleti italiani in gara

La squadra italiana schiererà con ogni probabilità Annika Sieff e Martina Zanitzer, affiancate da due atleti scelti tra Alex Insam, Giovanni Bresadola e Francesco Cecon. L'obiettivo degli azzurri è conquistare un piazzamento tra le prime otto squadre. La competizione vedrà la partecipazione delle nazioni considerate superpotenze nel salto con gli sci, tra cui Norvegia, Slovenia, Germania, Austria e Giappone.

Contesto e prospettive della gara

Questa gara a squadre miste rappresenta l'ultimo appuntamento con il trampolino piccolo in questa edizione dei Giochi Olimpici. Dopo l'assegnazione dei due titoli individuali, la competizione a squadre miste assume un ruolo di momento conclusivo significativo per la disciplina. L'Italia punta a chiudere la sua partecipazione con un risultato di rilievo.

Il calendario del salto con gli sci a Predazzo

Il calendario ufficiale delle gare di salto con gli sci prevede lo svolgimento delle competizioni dal 7 al 16 febbraio a Predazzo, presso lo stadio Giuseppe Dal Ben. Sono in programma sei eventi totali: trampolino normale maschile e femminile, trampolino lungo maschile e femminile, la gara a squadre “super team” maschile e, per la prima volta in assoluto, la gara a squadre mista, che debutta in questa edizione dei Giochi.

La formula della gara a squadre miste, che prevede la partecipazione di atleti di entrambi i sessi, rappresenta un passo avanti verso la parità di genere nella disciplina del salto con gli sci.