La Coppa del Mondo maschile di salto con gli sci riprende il suo cammino sul trampolino di volo Kulm, nei pressi di Bad Mitterndorf, in Austria. Due gare sono in programma tra la fine di febbraio e l’inizio di marzo, segnando l'inizio della prima delle tre tappe valide per la Coppa di specialità di volo, seguita da Vikersund e Planica.

Il trampolino Kulm e la sua storia

Il Kulm (HS225) è un trampolino di volo che ha ospitato la sua prima gara di Coppa del Mondo il 12 marzo 1982. La sua inaugurazione risale tuttavia al 14 marzo 1975, in occasione dei Mondiali.

Negli ultimi dieci anni, il Kulm ha visto trionfare atleti del calibro di Severin Freund, Peter Prevc, Andreas Stjernen, Piotr Żyła, Stefan Kraft e Halvor Egner Granerud. Tra gli atleti ancora in attività, Stefan Kraft vanta un notevole palmarès sul trampolino austriaco, con sette presenze sul podio: due vittorie, due secondi posti e tre terzi posti. Seguono Simon Ammann e Timi Zajc, entrambi con quattro podi all'attivo.

La ripartenza della stagione e le prospettive future

Con la conclusione delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, la Coppa del Mondo maschile torna ad essere protagonista. Le due gare in programma a Bad Mitterndorf rivestono un'importanza cruciale, essendo valide sia per la classifica generale sia per la Coppa di volo.

Questi appuntamenti inaugurano di fatto la fase decisiva della stagione. Dopo il passaggio sul Kulm, il circuito proseguirà con le tappe di Vikersund e Planica, entrambe tappe fondamentali per la definizione della graduatoria di specialità.

Il calendario della stagione 2025-2026

La stagione 2025‑26 della Coppa del Mondo maschile, che rappresenta la quarantasettesima edizione del circuito, include diciotto località. La tappa di Bad Mitterndorf (Kulm HS235) è fissata per il 28 febbraio e il 1° marzo 2026, inserita nel programma degli eventi di volo. La stagione è iniziata il 21 novembre 2025 a Lillehammer e si concluderà il 29 marzo 2026 a Planica.