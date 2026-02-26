Rick Macci, figura di spicco nel panorama tennistico internazionale e storico allenatore delle sorelle Williams, ha manifestato grande ottimismo riguardo al futuro di Jannik Sinner. Secondo Macci, l’atleta italiano è destinato a conquistare uno dei due prestigiosi tornei Masters 1000 in programma negli Stati Uniti, ovvero Indian Wells o Miami. Le sue previsioni vanno oltre, con la convinzione che Sinner concluderà la sua carriera agonistica avendo raggiunto un totale di Slam che supererà la doppia cifra.

Le previsioni di Macci

Macci ha espresso con fermezza la sua fiducia nel potenziale di Sinner, affermando con sicurezza: “Vincerà Indian Wells o Miami”.

Questa dichiarazione sottolinea la profonda stima dell’allenatore per le capacità dell’azzurro, ritenuto pronto per affermarsi su palcoscenici di altissimo livello.

Un futuro da campione Slam

Le ambizioni di Macci per Sinner non si fermano ai tornei americani. L’allenatore ha proiettato lo sguardo verso il futuro, prevedendo che l’italiano otterrà un numero di titoli del Grande Slam a due cifre. Un traguardo di tale portata lo collocherebbe di diritto nell’élite assoluta del tennis moderno.

Il contesto dei Masters americani

Indian Wells e Miami rappresentano due delle competizioni più ambite nel circuito ATP, subito dopo i quattro tornei del Grande Slam. Questi eventi, noti anche come “Sunshine Double” quando un singolo giocatore riesce ad aggiudicarseli entrambi nella medesima stagione, sono stati vinti da leggende del calibro di Federer, Djokovic e Agassi, a testimonianza dell’elevato livello di competizione e del prestigio che li contraddistingue.

Il ruolo di Macci nel tennis

Rick Macci è una figura rinomata per il suo contributo allo sviluppo di alcune delle più grandi campionesse della storia del tennis. Tra le atlete da lui allenate figurano nomi illustri come Serena e Venus Williams, Maria Sharapova, Jennifer Capriati e Mary Pierce. Le sue analisi e previsioni su Sinner, pertanto, provengono da un osservatore di eccezionale esperienza e profonda conoscenza del mondo del tennis.