La Coppa del Mondo maschile di sci alpino riprende con le sfide di velocità a Garmisch‑Partenkirchen, teatro di una discesa libera sabato e un superG domenica. Tra gli atleti italiani attesi spiccano i medagliati olimpici Giovanni Franzoni e Dominik Paris. L’attenzione è tuttavia focalizzata su Marco Odermatt, leader indiscusso delle classifiche di discesa e superG.

Il contesto e i protagonisti

Nonostante l’assenza dell’oro olimpico a Milano‑Cortina 2026, Marco Odermatt ha arricchito il suo palmarès con tre medaglie e mantiene un netto vantaggio in Coppa del Mondo.

La sua quinta sfera di cristallo generale appare ormai a portata di mano. In discesa, il suo margine di sicurezza lascia presagire un continuo e avvincente duello tra Italia e Svizzera.

Gli azzurri in pista

Nella discesa libera, Dominik Paris – ultimo vincitore a Garmisch nel 2021 – insieme a Giovanni Franzoni e Florian Schieder, si candida a un ruolo da protagonista nella classifica di specialità. Paris e Franzoni hanno inoltre le carte in regola per puntare a risultati di rilievo anche nel superG. La competizione vedrà la presenza degli austriaci Vincent Kriechmayr, Stefan Babinsky e Raphael Haaser, e dei francesi, tra cui si distingue Nils Allegre, vincitore nel 2024 davanti all’italiano Guglielmo Bosca.

Il contesto internazionale

La ripresa delle competizioni a Garmisch rappresenta un momento decisivo della stagione. Marco Odermatt mira a consolidare il suo primato nelle classifiche di discesa e superG. L’Italia, grazie alla costanza e alla competitività di Paris, Franzoni e Schieder, è pronta a sfidare la supremazia elvetica. Austria e Francia si profilano come outsider capaci di inserirsi nella lotta per il podio, rendendo il weekend tedesco un test fondamentale in vista delle fasi conclusive del circuito.