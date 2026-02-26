Francesco Bagnaia si presenta al via del Mondiale MotoGP 2026 con un cauto ottimismo, dopo una pre-season che definisce “bella”. Il pilota torinese del team ufficiale Ducati ha sottolineato di aver lavorato bene, completato tutte le prove e di poter affrontare il Gran Premio di Thailandia con una solida base tecnica. “Ho belle sensazioni alla guida, c’è una bella atmosfera e la giusta motivazione per affrontare la stagione”, ha dichiarato, evidenziando come il tracciato di Buriram si sia sempre adattato bene alle caratteristiche della Desmosedici GP.

Un avvio di stagione carico di fiducia

Bagnaia ha voluto mettere in luce il valore del lavoro svolto durante i test invernali, che gli ha permesso di lasciarsi alle spalle le difficoltà del passato. “Ci lasciamo alle spalle una bella pre-season, abbiamo lavorato bene, completato tutte le prove e scenderemo in pista per il GP con una buona base”, ha affermato, sottolineando la coesione nel box Ducati e la positività del clima interno.

Ha inoltre aggiunto: “La prima gara è sempre speciale, e in generale, questo tracciato si è sempre adattato bene alle caratteristiche della Desmosedici GP”. Un richiamo al feeling tecnico e alla familiarità con il circuito thailandese, elementi che possono rivelarsi determinanti per un buon inizio di campionato.

Il contesto tecnico e la sfida interna

Il Mondiale 2026 si apre con un confronto interno di alto profilo: Marc Márquez, campione del mondo in carica, è il principale punto di riferimento nel team Ducati. La stagione è lunga, ma Bagnaia sa che un avvio convincente può essere fondamentale per inserirsi nella lotta al titolo fin da subito.

La sensazione è che il pilota piemontese abbia ritrovato una base tecnica solida e un buon feeling con la GP26, elementi che potrebbero permettergli di tornare ai livelli a cui ci aveva abituato in passato.

Conferme dai test di Buriram

I test pre-stagionali a Buriram si sono conclusi con un bilancio positivo anche per Bagnaia. Il pilota ha confermato di aver “completato tutto il programma, provando le nuove parti” e di essere “soddisfatto della base della moto per la stagione”.

Ha inoltre sottolineato che “tutti i piloti Ducati sono andati nella stessa direzione sul pacchetto tecnico e questo è un bene”.

Durante una simulazione di gara, Bagnaia ha riscontrato un piccolo problema, ma ha precisato che “meglio oggi che durante il weekend”. Ha definito il test thailandese “cruciale, almeno per me, e sono molto positivo”.