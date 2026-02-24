La pista di Garmisch‑Partenkirchen ha spesso sorriso agli azzurri dello sci alpino maschile, rappresentando un percorso costellato di podi e vittorie che parte dagli anni Settanta e arriva fino ai giorni nostri, con Dominik Paris protagonista. Questo racconto ripercorre le tappe principali di questa tradizione.

I primi exploit: anni Settanta e Ottanta

Il primo risultato di rilievo giunge il 6 gennaio 1973, quando Marcello Varallo chiude secondo nella discesa vinta dallo svizzero Rolland Collombin; l'atleta replica il giorno successivo con un altro secondo posto, sempre alle spalle dello stesso avversario.

Il 6 gennaio 1974 è Herbert Plank a salire sul podio, ancora con Collombin vincitore. Un ulteriore terzo posto per Plank si registra il 27 gennaio 1979, nella discesa vinta dall’austriaco Peter Wirnsberger.

Anni Novanta e Duemila: continuità e nuovi protagonisti

Il 10 gennaio 1987 Michael “Much” Mair si piazza secondo dietro Pirmin Zurbriggen. Il 10 gennaio 1993 Pietro Vitalini ottiene un secondo posto dietro lo svizzero Franz Heinzer. Il 2 febbraio 1996 vede Peter Runggaldier conquistare un terzo posto nella prova vinta dal francese Luc Alphand, mentre il 22 febbraio 1997 si celebra un doppio podio italiano: Vitalini secondo e Kristian Ghedina terzo, nella discesa dominata da Alphand. Ghedina si conferma con un secondo posto il 29 gennaio 2000, nella gara vinta dall’austriaco Hermann Maier.

Il 31 gennaio 2004 è Alessandro Fattori a salire sul terzo gradino del podio nella discesa vinta da Stephan Eberharter.

Il nuovo millennio: Innerhofer, Fill e Paris

Il 23 febbraio 2013 Christof Innerhofer vince la discesa davanti agli austriaci Georg Streitberger e Klaus Kröll. Il 27 gennaio 2017 Peter Fill è terzo nella discesa vinta dallo statunitense Travis Ganong; il giorno successivo, 28 gennaio 2017, Fill ottiene un altro secondo posto, a sedici centesimi dall’austriaco Hannes Reichelt. Il 27 gennaio 2018 Dominik Paris si classifica secondo alle spalle di Beat Feuz, mentre il 5 febbraio 2021 trionfa nella discesa, precedendo Feuz e Matthias Mayer.

SuperG e combinata: altri successi azzurri

Nel SuperG, l’11 gennaio 1987 si registra un terzo posto per un azzurro, nella gara vinta dal tedesco Markus Wasmeier. Il 12 gennaio 1992 Patrick Holzer vince il SuperG davanti a Paul Accola e Peter Rzehak. Il 5 febbraio 1996 Werner Perathoner trionfa davanti ad Alphand e Wirth; lo stesso atleta è terzo il 21 febbraio 1997 nella gara vinta da Alphand. Nella combinata, il 9 gennaio 1976 Piero Gros è secondo e Gustav Thöni terzo nella gara vinta dallo svizzero Walter Tresch.

Il podio più recente: Bosca secondo nel 2024

Il 27 gennaio 2024 Guglielmo Bosca conquista un secondo posto nella prova valida per la Coppa del Mondo, alle spalle del francese Nils Allegre, ma davanti allo svizzero Loïc Meillard.

Il contesto della pista e delle competizioni

La pista di Garmisch‑Partenkirchen, nota anche come “Gudiberg” per lo slalom, è una delle tappe storiche della Coppa del Mondo e ha ospitato gare veloci e tecniche per oltre quarant’anni. La combinata, ad esempio, unisce discesa e slalom su tracciati impegnativi, come quelli utilizzati nei Giochi Olimpici del 1936. La continuità dei risultati azzurri testimonia la capacità dell’Italia di esprimersi su questa pista, in tutte le discipline.