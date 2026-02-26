Ad Andorra, a Soldeu, Sofia Goggia ha conquistato un incoraggiante terzo tempo nella seconda prova cronometrata della discesa libera femminile. La sciatrice bergamasca ha confermato le buone sensazioni emerse già nella prima sessione, un segnale positivo in vista della gara ufficiale di venerdì.

Goggia conferma il feeling con la pista

La seconda prova cronometrata ha visto Sofia Goggia piazzarsi al terzo posto, ribadendo l'ottimo feeling con il tracciato andorrano. Questo risultato rafforza la fiducia in vista della competizione principale.

Brignone rinuncia all’ultimo test

Diverso l'approccio di Federica Brignone, che ha scelto di non prendere parte alla seconda prova cronometrata. La decisione è stata dettata dalla volontà di preservare il fisico e di affinare la preparazione in vista della gara di venerdì, rinunciando così all'ultimo test disponibile sulle nevi pirenaiche.

Contesto e precedenti

Nella prima prova cronometrata, la classifica aveva visto primeggiare Ester Ledecka, seguita da Nicol Delago e dalla stessa Sofia Goggia. Federica Brignone si era posizionata diciassettesima, utilizzando la sessione principalmente per familiarizzare con il tracciato. La seconda prova, dunque, avrebbe dovuto offrire un'ulteriore opportunità per perfezionare le traiettorie, ma la scelta strategica di Brignone ha privilegiato il recupero e la concentrazione per la gara.