Federica Brignone ha scelto di non partecipare alla seconda prova cronometrata della discesa libera femminile di Soldeu, valida per la Coppa del Mondo di sci alpino. La decisione è volta a preservare la condizione fisica in vista del fine settimana, rinunciando così all’ultimo test disponibile sulle nevi andorrane.

Motivazioni e contesto della scelta

La sciatrice valdostana, dopo aver preso parte alla prima prova cronometrata nella giornata precedente, ha optato per non presentarsi al cancelletto di partenza del secondo test. L’obiettivo è trovare il giusto feeling con il tracciato senza compromettere la propria forma fisica in vista di un programma intenso che prevede la discesa libera di venerdì e due superG tra sabato e domenica.

Obbligo di partecipazione e obiettivi stagionali

Brignone, già campionessa olimpica di superG e gigante, aveva smarcato l’obbligo di partecipare ad almeno una prova cronometrata grazie alla sua presenza nella prima sessione, conclusa al diciassettesimo posto. Questo le consente di essere regolarmente al via della discesa libera di domani mattina, suo secondo impegno stagionale nella velocità pura dopo il rientro ai Giochi Olimpici.

L’atleta italiana sta perseguendo la qualificazione alle finali di specialità in discesa libera. Sfrutterà la gara di Soldeu e i due eventi in programma in Val di Fassa nel weekend successivo per rientrare tra le prime venticinque della classifica. Ciò le garantirebbe l’accesso all’atto conclusivo a Lillehammer, mentre è già ammessa in gigante e superG in qualità di campionessa olimpica.

Dettagli sul programma

Il programma della tappa di Soldeu include la seconda prova cronometrata giovedì 26 febbraio alle ore 11.00. Federica Brignone era inizialmente attesa al cancelletto con il pettorale numero 18. La sua rinuncia a questa prova non inficia la sua partecipazione alla gara di venerdì, confermando la strategia di gestione delle energie.