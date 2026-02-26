Wout van Aert, ciclista belga della Visma | Lease a Bike, ha comunicato la sua impossibilità di partecipare all’Omloop Het Nieuwsblad, gara in programma sabato 28 febbraio. La decisione è stata presa a causa di un’improvvisa malattia che ha colpito il corridore.

La squadra ha reso noto che “Wout van Aert non potrà partecipare all’Omloop het Nieuwsblad sabato, poiché si è ammalato. Il vincitore dell’edizione 2022 della gara si prenderà il tempo necessario per riprendersi”.

Il diretto interessato ha commentato: “Ovviamente è un duro colpo per me perdere la mia prima gara, dopo essermi preparato per tutta la stagione invernale in vista delle Classiche.

Abbiamo fatto un buon ritiro di allenamento in Sierra Nevada e mi sentivo davvero in forma. Ma purtroppo è anche quel periodo dell’anno in cui è facile ammalarsi. Rimango ottimista riguardo alle sensazioni che ho avuto durante gli allenamenti e sono fiducioso di poter tornare presto a gareggiare”.

Il calendario aggiornato dopo il forfait

L’ultima gara disputata da van Aert risale al 20 settembre 2025, quando concluse la Super 8 Classic al diciottesimo posto. Durante l’inverno, il ciclista ha partecipato a sei prove di ciclocross, ottenendo due secondi posti come miglior risultato, prima di dover osservare un periodo di stop a causa di un infortunio.

Il calendario aggiornato prevede ora come prossimi impegni l’Ename Samyn Classic del 3 marzo e le Strade Bianche del 7 marzo.

Tuttavia, la sua partecipazione a questi eventi dipenderà dal recupero fisico e dalla capacità di tornare in forma in tempo utile per affrontare le Classiche Monumento, tra cui Milano‑Sanremo, Giro delle Fiandre e Parigi‑Roubaix, che dovrebbero essere precedute dalla Tirreno‑Adriatico.

Assenza confermata e prospettive future

La conferma dell’assenza di van Aert dall’Omloop Het Nieuwsblad per motivi di salute è stata ufficializzata, senza ulteriori dettagli sulla natura del problema. Il corridore ha ribadito la sua fiducia nel poter tornare presto alle competizioni, dichiarando: “I remain positive about the feeling I had on training and am confident that I will be able to return to racing soon.

Just not this Saturday”.

La sua assenza priverà il pubblico del tanto atteso confronto con Mathieu van der Poel, che avrebbe dovuto segnare l’apertura della stagione delle Classiche. Al posto di van Aert, la squadra ha inserito nella formazione per la gara belga il neo‑professionista italiano Pietro Mattio.