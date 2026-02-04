Oggi, mercoledì 4 febbraio 2026, la pista Stelvio di Bormio ospita la prima prova cronometrata della discesa libera maschile, evento che segna l'inizio dello sci alpino ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. L'appuntamento è fissato per le ore 11.30, momento in cui i principali specialisti della velocità avranno l'opportunità di testare il tracciato in vista della gara di sabato.

Programma delle prove e della gara

La sessione odierna rappresenta la prima delle tre prove cronometrate previste: la seconda si svolgerà giovedì 5 febbraio e la terza venerdì 6, entrambe con inizio alle ore 11.30.

La competizione olimpica ufficiale, valida per l'assegnazione delle medaglie, è in programma per sabato 7 febbraio, alla medesima ora.

Copertura televisiva limitata

La prova cronometrata non sarà trasmessa in diretta televisiva. I diritti televisivi attuali non includono la copertura degli allenamenti ufficiali, i quali non rientrano pertanto nella programmazione live dei canali tradizionali.

Modalità di fruizione in streaming e live testuale

Per gli appassionati, la prova sarà disponibile in diretta streaming attraverso le piattaforme Eurosport 1, Discovery Plus, DAZN e HBO Max, accessibili agli abbonati. In alternativa, OA Sport garantirà una diretta live testuale per seguire l'andamento dell'evento minuto per minuto.

Atleti partecipanti e orari

Alla prova cronometrata parteciperanno 45 atleti provenienti da 18 nazioni. Tra gli azzurri in gara figurano Florian Schieder (con il pettorale numero 7), Dominik Paris (14), Giovanni Franzoni (15), Mattia Casse (16) e Christof Innerhofer (29). Gli orari di partenza previsti sono: Schieder alle 11.41.10, Paris alle 11.49.55, Franzoni alle 11.51.10, Casse alle 11.52.25 e Innerhofer alle 12.08.40.

Dettagli sulla trasmissione delle gare

Il programma completo delle prove cronometrate e delle gare di sci alpino alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 stabilisce che le dirette televisive siano riservate esclusivamente alle competizioni ufficiali. La discesa libera maschile di sabato 7 febbraio sarà trasmessa in diretta su Rai Due ed Eurosport, mentre le prove cronometrate rimangono accessibili unicamente tramite streaming o attraverso aggiornamenti testuali.