Marco Bezzecchi ha dimostrato un'ottima prestazione nella prima giornata dei test ufficiali MotoGP a Sepang, in Malesia. Il pilota ha concluso la sessione al quinto posto, fermando il cronometro a 1’57"524, a soli 506 millesimi dal miglior tempo registrato da Marc Marquez.

La prima giornata di test a Sepang

Il Day‑1 dei test pre‑stagionali si è svolto sul circuito malese di Sepang. Marc Marquez, campione del mondo in carica, ha dominato la sessione, siglando il tempo di 1’57"018. Alle sue spalle si è piazzato Fabio Di Giannantonio (+0,256), seguito da Maverick Viñales (+0,277), Alex Marquez (+0,469) e, appunto, Marco Bezzecchi (+0,506).

La giornata è stata segnata anche dalla caduta di Fabio Quartararo, che ha riportato una frattura a un dito, costringendolo a interrompere i test.

Le dichiarazioni di Bezzecchi

Marco Bezzecchi, reduce dal rinnovo contrattuale con Aprilia, ha commentato la sua performance: “È ancora presto, ma promette bene”.

Analisi tecnica e contesto della prestazione

La prestazione di Bezzecchi conferma il buon lavoro svolto da Aprilia durante l’inverno. La nuova RS‑GP sembra aver compiuto significativi passi avanti in termini di competitività. Il quinto tempo, a meno di sei decimi da Marquez, rappresenta un segnale incoraggiante in vista dell’esordio stagionale.

Confronto con i risultati ufficiali

La classifica della prima giornata di test a Sepang vede Marquez al comando con 1’57"018, seguito da Di Giannantonio, Viñales, Alex Marquez e Bezzecchi in quinta posizione.

La caduta di Quartararo e la conseguente frattura al dito sono state anch’esse confermate, così come il commento di Bezzecchi sulla nuova Aprilia.

In sintesi, la prima giornata di test a Sepang ha visto Marc Marquez imporsi subito, con Marco Bezzecchi autore di una prova solida che lo proietta tra i protagonisti da tenere d’occhio nella stagione MotoGP.