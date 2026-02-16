L’Inter allunga in classifica dopo il successo nel big match. Nel frattempo, Napoli e Roma si dividono la posta in un confronto ricco di emozioni e tensioni, con l’ombra di un errore arbitrale che infiamma il dibattito.

Inter in fuga e contestazioni arbitrali

L’Inter consolida la sua fuga in vetta, ma il clima è tutt’altro che sereno. L’errore dell’arbitro La Penna, che ha sanzionato una simulazione di Bastoni penalizzando la Juventus, ha scatenato polemiche e alimentato il dibattito sull’uso del VAR e della prova tv. Il designatore Rocchi ha ammesso che “l’espulsione di Kalulu è un errore”, mentre si moltiplicano le richieste di un ampliamento degli interventi del VAR accompagnato dalla prova televisiva.

Napoli‑Roma: spettacolo e rimonta

Al Maradona, Napoli e Roma offrono uno spettacolo intenso. I giallorossi passano in vantaggio con Malen, servito da Zaragoza, ma il Napoli reagisce e trova il pari nel finale con Spinazzola, il cui tiro deviato da Pisilli vale l’1‑1. Nella ripresa, Malen firma il nuovo vantaggio su rigore procurato da Wesley, che però si infortuna alla caviglia. L’ingresso del neoacquisto Alisson cambia volto alla partita: il giovane brasiliano firma il definitivo 2‑2. Nel finale, un’occasione per parte, ma il risultato non cambia. Il Napoli dimostra carattere, mentre per Gasperini è un punto che attenua lo score negativo contro le grandi, senza però interrompere il tabù della vittoria.

Altri sviluppi in classifica

Alle spalle della zona Champions, l’Atalanta sorpassa il Como grazie a una crescita costante. In coda, Pisa e Verona restano sempre più distanti dalla salvezza, mentre il Parma, con una prodezza di Pellegrino, supera il Verona. Il Bologna interrompe una serie di quattro sconfitte consecutive con una vittoria in trasferta sul Torino, mentre il Sassuolo batte l’Udinese grazie a un gol e un assist di Pinamonti.

Contesto e reazioni

L’errore arbitrale ha riacceso il dibattito sull’efficacia del VAR e sulla necessità di introdurre la prova televisiva per evitare decisioni controverse. Il pari tra Napoli e Roma conferma la solidità delle due squadre, ma evidenzia anche le difficoltà del Napoli nel trovare continuità contro le grandi.