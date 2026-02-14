Jannik Sinner apre il suo percorso nel torneo ATP 500 di Doha con un sorteggio che si preannuncia complesso. Al primo turno, l'azzurro se la vedrà con il ceco Tomas Machac, attuale numero 31 del ranking mondiale. I precedenti del 2024 vedono Sinner vittorioso in entrambi gli incontri disputati contro Machac. Il torneo si terrà sul cemento della capitale qatariota dal 16 al 22 febbraio.
Il cammino di Sinner turno per turno
Superato l'ostacolo Machac, Sinner potrebbe incrociare agli ottavi di finale l'australiano Alexei Popyrin (numero 50 ATP), favorito nel suo match contro la wild card locale Mubarak Shannan Zayid.
Un eventuale approdo ai quarti di finale vedrebbe Sinner affrontare il giovane ceco Jakub Mensik, numero 16 del mondo, che ha recentemente saltato gli ottavi degli Australian Open a causa di un problema agli addominali. Le semifinali potrebbero proporre un confronto con Alexander Bublik o Jiri Lehecka. In finale, i possibili avversari includono nomi di spicco come Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev, Andrey Rublev o Karen Khachanov.
Contesto e precedenti
Il sorteggio è stato definito sfavorevole per Sinner, che rientra in competizione dopo la sconfitta in semifinale agli Australian Open contro Novak Djokovic. L'assenza di punti ATP da difendere nei prossimi tre mesi, dovuta alla squalifica scontata un anno fa, rende il percorso dell'altoatesino ancora più in salita fin dalle prime fasi del torneo.
Il tabellone del torneo
Il tabellone del torneo di Doha, sorteggiato il 14 febbraio, conferma la presenza di sei top ten, con Sinner e Alcaraz posizionati come prime due teste di serie. Il torneo si svolge presso il Khalifa International Tennis and Squash Complex. Si segnala il ritiro di Novak Djokovic per affaticamento, un evento che potrebbe ulteriormente ridisegnare gli equilibri della competizione, lasciando campo più libero ai principali favoriti.