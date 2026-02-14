Jannik Sinner e Carlos Alcaraz sono stati posizionati ai lati opposti del tabellone dell’ATP 500 di Doha, in programma dal 16 al 22 febbraio. Il sorteggio, svoltosi sabato, ha evidenziato un percorso potenzialmente più impegnativo per l’azzurro rispetto a quello del numero uno del mondo.

Il cammino di Sinner a Doha

Sinner aprirà il torneo contro il ceco Tomas Macháč. Si tratta di un avversario capace di esprimere un tennis spettacolare, sebbene sia reduce da problemi fisici. In caso di vittoria, agli ottavi Sinner potrebbe incrociare Alexei Popyrin o Mubarak Shannan Zayid.

Ai quarti, invece, l’attende un possibile confronto con Jakub Menšík o Zhizhen Zhang. La semifinale potrebbe vederlo opposto ad Alexander Bublik, Arthur Fils o Jiri Lehečka. Una potenziale finale lo vedrebbe sfidare Alcaraz, Medvedev o Rublev.

Il percorso di Alcaraz nel torneo

Alcaraz, testa di serie numero uno, affronterà al primo turno il francese Arthur Rinderknech, considerato un avversario più abbordabile. Agli ottavi, il numero uno del mondo potrebbe incontrare Valentin Royer o un giocatore proveniente dalle qualificazioni. Ai quarti, il suo cammino potrebbe incrociare Jaume Munar, Karen Khachanov o Marton Fucsovics. In semifinale, il possibile avversario è uno tra Daniil Medvedev, Stefanos Tsitsipas o Andrey Rublev.

Confronto dei tabelloni e attese

Il tabellone disegnato dal sorteggio suggerisce un percorso più agevole per Alcaraz rispetto a Sinner, il quale dovrà affrontare avversari più ostici fin dalle prime fasi del torneo. Il confronto tra i due favoriti dell’evento qatariota si profila come uno degli elementi più attesi dell’ATP 500 di Doha.

Contesto del torneo

Il torneo di Doha, parte del circuito ATP 500, si svolgerà su cemento outdoor presso il Khalifa International Tennis and Squash Complex. Il sorteggio, avvenuto sabato 14 febbraio, ha delineato un quadro competitivo di alto livello, con la presenza di numerosi top player oltre a Sinner e Alcaraz.