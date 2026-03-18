La Germania si trova di fronte a una situazione inedita e delicata nel mondo del biathlon. Alla vigilia della tappa finale di Coppa del Mondo, in programma a Oslo, la squadra tedesca rischia di chiudere la stagione senza alcuna vittoria, un evento che avrebbe del clamoroso per una delle nazioni storicamente più vincenti della disciplina.

Nel corso di questa annata agonistica, la Germania non è riuscita a imporsi in nessuna delle gare disputate, né tra gli uomini né tra le donne, né nelle prove individuali né in quelle a squadre. Un dato che evidenzia una profonda crisi di risultati per il movimento teutonico.

Nelle ventidue competizioni maschili individuali, il miglior risultato è stato il secondo posto di Philipp Nawrath nella sprint di Oberhof. Sul fronte femminile, il massimo ottenuto è il terzo posto di Franziska Preuss nell’individuale di Nove Mesto.

La situazione si aggrava ulteriormente considerando le staffette, sia monosesso che miste. Anche in questi eventi a squadre, la squadra tedesca non è mai salita sul gradino più alto del podio, totalizzando un eclatante zero su sessantatré gare complessive. Questo sottolinea la gravità della situazione per il biathlon tedesco, che si trova a fronteggiare una delle stagioni più difficili della sua storia recente.

Il rischio di un "whitewash" storico

Il termine "whitewash", usato in gergo sportivo per indicare una stagione senza vittorie, è ormai sulla bocca di tutti tra gli addetti ai lavori tedeschi.

La Germania, storicamente la seconda nazione più vincente nel settore maschile e la più titolata in quello femminile, si trova ora a dover evitare una disfatta epocale. È un contrasto netto con quanto accaduto solo dodici mesi fa, quando la squadra festeggiava la conquista della Coppa del Mondo assoluta femminile con Franziska Preuss, protagonista anche di un oro mondiale nell’inseguimento, dimostrando un dominio che oggi appare lontano.

Le ultime sei gare in programma a Oslo rappresentano dunque l’ultima possibilità per la Germania di evitare uno zero assoluto in termini di successi stagionali. L’attesa è alta e la pressione sugli atleti è notevole, mentre si cerca disperatamente di invertire una tendenza negativa che ha caratterizzato l'intero anno agonistico, mettendo a rischio la reputazione di una delle superpotenze del biathlon.

Un avvio di stagione senza precedenti

Il difficile momento attraversato dal biathlon tedesco trova conferma anche nei dati relativi all’inizio della stagione di Coppa del Mondo. La squadra maschile non è riuscita a salire sul podio dall’annata 2021/22, evidenziando una persistente difficoltà. Quella femminile, invece, ha ottenuto solo due piazzamenti tra le prime dieci posizioni, senza mai raggiungere il podio: si tratta del peggior avvio dal 2019. Nonostante i risultati deludenti e la preoccupazione generale, i responsabili della squadra mantengono un atteggiamento fiducioso, sottolineando la solidità delle prestazioni individuali e il potenziale per un miglioramento significativo nelle ultime decisive gare.

La tappa di Oslo sarà quindi cruciale non solo per scongiurare una stagione senza vittorie, ma anche per rilanciare le ambizioni e la fiducia di una delle nazioni simbolo del biathlon mondiale, cercando di chiudere con un segnale positivo un'annata finora estremamente deludente.