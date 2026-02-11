Gli atleti italiani dello skeleton maschile proseguono la loro preparazione in vista delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Tra i nomi di spicco della nazionale figurano Amedeo Bagnis e Mattia Gaspari, che puntano a ben figurare nella rassegna a cinque cerchi.
La pista Eugenio Monti di Cortina d’Ampezzo rappresenta un banco di prova importante per gli azzurri, che continuano a lavorare per migliorare le proprie prestazioni e affinare la tecnica in vista dell’appuntamento olimpico.
Preparazione e obiettivi
Il percorso di avvicinamento alle Olimpiadi prevede sessioni di allenamento e test sul tracciato, con l’obiettivo di acquisire sempre maggiore confidenza con la pista e ottimizzare ogni dettaglio della discesa.
Gli atleti italiani sono seguiti da uno staff tecnico che cura ogni aspetto della preparazione, dalla parte atletica a quella mentale.
Prospettive per Milano-Cortina 2026
La squadra italiana dello skeleton maschile punta a essere protagonista durante le Olimpiadi, cercando di ottenere risultati di rilievo davanti al pubblico di casa. L’esperienza maturata nelle competizioni internazionali e il lavoro svolto negli allenamenti rappresentano un patrimonio importante per affrontare al meglio la sfida olimpica.
Il cammino verso Milano-Cortina 2026 prosegue dunque tra allenamenti, test e grande determinazione da parte degli atleti italiani, che vogliono arrivare pronti all’appuntamento più importante della loro carriera sportiva.