Domani, domenica 8 febbraio, si assegneranno le prime medaglie nello slittino su pista artificiale alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. In programma la terza e la quarta manche del singolo maschile sul budello Eugenio Monti di Cortina, con gli azzurri Dominik Fischnaller, Leon Felderer e Alex Gufler pronti a giocarsi le loro carte.

La diretta televisiva sarà trasmessa su Rai2, mentre in streaming sarà possibile seguire le gare su Raiplay, Raiplay Sport, discovery+, DAZN e HBO Max per abbonati. OA Sport garantirà inoltre la diretta testuale di ogni manche.

Orari delle manche

Il programma prevede la seconda manche del singolo maschile alle ore 17.00, seguita dalla quarta manche alle ore 18.34, entrambe in diretta su Rai2.

Azzurri in pista e contesto

Sul tracciato di casa, Fischnaller e Felderer sono considerati particolarmente a loro agio, mentre Alex Gufler completa il trio azzurro in gara. Tra i principali avversari figurano gli austriaci Jonas Mueller e Wolfgang Kindl, e i tedeschi Felix Loch e Max Langenhan.

Copertura televisiva e streaming

Eurosport offre la copertura dello slittino tramite i suoi canali, accessibili su piattaforme come DAZN, TimVision, Amazon Prime Video Channels e Discovery+. Inoltre, Eurosport.it propone aggiornamenti in tempo reale, dirette scritte, interviste e highlights.