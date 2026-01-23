Si sono svolte a Simonhöhe, in Austria, le qualificazioni maschili e femminili del gigante parallelo (PGS) valido per la Coppa del Mondo di snowboard. Gli atleti italiani hanno ottenuto risultati di rilievo in entrambe le categorie.

Nel settore maschile, il miglior tempo è stato realizzato dal sudcoreano Sangho Lee. Tra gli italiani, Aaron March e Roland Fischnaller hanno ottenuto tempi competitivi, seguiti da Maurizio Bormolini. Hanno avuto accesso alla fase finale anche Tommy Rabanser ed Edwin Coratti. Altri atleti italiani hanno concluso la prova senza qualificarsi per la fase successiva.

Le donne italiane nelle qualificazioni

In campo femminile, la ceca Ester Ledecka ha fatto segnare il miglior tempo. Lucia Dalmasso ha ottenuto un secondo tempo di rilievo, mentre Jasmin Coratti ed Elisa Caffont si sono qualificate per la fase finale. Altre atlete italiane non sono riuscite a superare le qualificazioni.

Prossime fasi e prospettive

La tappa di Simonhöhe rappresenta una delle prove stagionali del circuito di Coppa del Mondo PGS. Gli atleti italiani hanno mostrato buone prestazioni nelle gare precedenti e si preparano ora ad affrontare le finali, in programma nel pomeriggio.

Nel settore femminile, alcune atlete italiane stanno vivendo una stagione positiva, con risultati di rilievo nelle tappe precedenti. Le finali, maschili e femminili, sono previste per oggi.