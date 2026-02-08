I San Antonio Spurs hanno ottenuto la quarta vittoria consecutiva, la seconda nelle ultime 48 ore, superando i Dallas Mavericks con un punteggio di 138-125. La vittoria è stata trainata da una prestazione eccezionale di Stephon Castle.

Una serata magica per Castle

Stephon Castle, ventunenne e già insignito del titolo di Rookie of the Year 2025, ha siglato la sua miglior partita in carriera, realizzando una tripla doppia da quaranta punti, dodici rimbalzi e dodici assist. Victor Wembanyama ha contribuito significativamente con sedici punti (realizzati con 6 tiri su 14), undici rimbalzi e tre stoppate.

La stella emergente di Dallas, Cooper Flagg, è stata limitata a quattordici punti, quattro rimbalzi e quattro assist.

Contesto e impatto della vittoria

Gli Spurs, attualmente secondi nella Western Conference, hanno consolidato la loro posizione in classifica con questo successo. Castle ha dominato l'incontro, mentre Wembanyama ha fornito un apporto solido su entrambi i lati del campo. I Mavericks hanno incontrato difficoltà nel contenere l'intensità offensiva di San Antonio, specialmente durante il primo tempo.

Record e primati

Stephon Castle ha stabilito un nuovo record, diventando il giocatore più giovane nella storia NBA a registrare una tripla doppia con almeno quaranta punti, dodici rimbalzi e dodici assist, superando il precedente primato di Oscar Robertson.

Ha inoltre eguagliato David Robinson per numero di triple doppie da quaranta punti nella storia della franchigia degli Spurs. La squadra ha segnato ottantuno punti nel primo tempo, un massimo stagionale, migliorando il proprio record a trentasei vittorie e sedici sconfitte prima della pausa All-Star.