Venerdì 13 febbraio, settimo giorno delle Olimpiadi Invernali di Milano‑Cortina 2026, ha visto l'assegnazione di sette titoli olimpici in discipline differenti. L'Italia ha brillato grazie al bronzo conquistato da Michela Moioli nello snowboardcross femminile.

Le medaglie assegnate

La giornata ha registrato podi importanti. Nello sci di fondo, la 10 km tecnica libera maschile ha visto l'oro di Johannes Hoesflot Klæbo (Norvegia), seguito da Mathis Desloges (Francia) e Einar Hedegart (Norvegia). Nel biathlon, specialità 10 km sprint maschile, Quentin Fillon Maillet (Francia) si è aggiudicato la medaglia d'oro, con Vetle Sjaastad Christiansen (Norvegia) argento e Sturla Holm Laegreid (Norvegia) bronzo.

Nello snowboardcross femminile, Michela Moioli ha ottenuto un meritato bronzo, posizionandosi dietro a Josie Baff (Australia) e Eva Adamczykova (Cechia).

Il contesto delle finali

Le sette finali in programma per la giornata includevano anche il 10.000 metri maschile di speed skating, l'individuale maschile di pattinaggio di figura, lo snowboard halfpipe maschile e l'individuale maschile di skeleton. Tuttavia, i podi definitivi noti si riferiscono alle tre discipline sopra citate.

La giornata olimpica

La giornata ha confermato l'ampia varietà delle competizioni olimpiche in corso, con medaglie assegnate in discipline quali sci di fondo, biathlon e snowboard. Il bronzo di Michela Moioli rappresenta un risultato significativo per l'Italia, in una giornata caratterizzata da finali che si sono susseguite in diverse sedi, da Tesero a Livigno.