Tommaso Giacomel è pronto a scattare nella gara sprint maschile di biathlon ai Giochi Olimpici di Milano‑Cortina 2026. L'evento è in programma venerdì 13 febbraio alle ore 14.00 ad Anterselva. Dopo la prova individuale sulla 20 km, conclusa con un sesto posto, l'azzurro punta a una prestazione incisiva nella sprint, una gara breve e intensa che può offrire un'occasione di riscatto.

Il contesto della gara sprint

La sprint maschile di biathlon è una prova di 10 km caratterizzata da due sessioni di tiro — una a terra e una in piedi — con cinque colpi per ogni atleta.

Ogni errore comporta una penalità di 150 metri, un dettaglio che può risultare decisivo in un format così rapido e serrato.

Le aspettative su Giacomel

Giacomel arriva alla sprint con la determinazione di riscattare la delusione della 20 km individuale, dove ha chiuso al sesto posto. La gara breve rappresenta per lui un'opportunità per sfruttare la sua esplosività sugli sci e la precisione al poligono, elementi fondamentali per ambire a un piazzamento di rilievo.

Copertura televisiva e streaming

La gara sarà trasmessa in diretta su RaiSport HD a partire dalle 14.15. La diretta streaming sarà disponibile su Rai Play, Discovery Plus, HBO Max, Eurosport 1 e DAZN. OA Sport offrirà una diretta testuale per seguire ogni momento della competizione.

Le dichiarazioni di Giacomel

Al termine della 20 km individuale, Giacomel ha espresso la sua delusione: “Per tanti un sesto posto all’Olimpiade sarebbe molto buono, per me invece è una delusione cocente. Le occasioni per il riscatto nelle prossime quattro gare ci sono, ma al momento prevale la rabbia e la demoralizzazione”. Queste parole evidenziano la sua determinazione a trasformare la frustrazione in motivazione per la sprint.