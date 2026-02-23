Archiviate le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, lo sci alpino torna protagonista nella Coppa del Mondo. Sofia Goggia si trova al centro della scena, indossando il pettorale rosso di leader in superG e mostrando concrete possibilità anche in discesa, in virtù dell’assenza di Lindsey Vonn.

La situazione in superG

Con quattro gare ancora da disputare, Sofia Goggia comanda la classifica di specialità con 280 punti. La precede la neozelandese Alice Robinson, ferma a 220 lunghezze, mentre Lindsey Vonn, ormai fuori dai giochi dopo un grave incidente, occupa il terzo posto con 190 punti.

La top ten è completata da Romane Miradoli (181), Malorie Blanc (153), Ester Ledecka (130), Emma Aicher (124), Cornelia Huetter (123), Kira Weidle‑Winkelmann (111), Elena Curtoni e Roberta Melesi (entrambe a 105 punti).

Le prospettive in discesa

In discesa, la situazione appare più complessa. Lindsey Vonn ha già accumulato 400 punti, un bottino che non potrà più incrementare. Goggia si posiziona quinta con 180 punti, a pari merito con Nicol Delago, e dista 220 lunghezze dalla vetta. Laura Pirovana è quarta con 207 punti, mentre Emma Aicher e Kira Weidle‑Winkelmann la precedono rispettivamente con 256 e 232 punti.

Il contesto e le opportunità

La stagione entra nel vivo e marzo assegnerà tutti i titoli.

Goggia detiene un vantaggio significativo in superG e, con Vonn fuori dai giochi, ha la possibilità di migliorare la propria posizione anche in discesa. Le gare rimanenti rappresentano un’occasione preziosa per consolidare o ribaltare le classifiche attuali.

La classifica aggiornata

