La Coppa del Mondo di sci alpino si avvia verso la conclusione della stagione, proponendo un doppio appuntamento internazionale. Gli uomini saranno impegnati a Courchevel, in Francia, per le prove veloci, mentre le donne si sposteranno ad Åre, in Svezia, per le competizioni tecniche.

Programma maschile a Courchevel

Sulla pista L’Éclipse di Courchevel sono in programma due superG e una discesa libera. Il primo superG si disputerà venerdì 13 marzo alle ore 11.00, seguito dalla discesa libera sabato 14 marzo alle ore 11.00. Il secondo superG è previsto per domenica 15 marzo alle ore 10.45.

Programma femminile ad Åre

Le atlete si confronteranno ad Åre affrontando due prove tecniche sulla pista Störtloppsbacken. Sabato 14 marzo si terrà il gigante, con la prima manche alle ore 10.00 e la seconda alle ore 13.00. Domenica 15 marzo sarà la volta dello slalom: la prima manche inizierà alle ore 09.30, la seconda alle ore 12.30.

Il calendario della Coppa del Mondo di sci alpino 2026 conferma queste tappe: Courchevel per gli uomini dal 13 al 15 marzo e Åre per le donne dal 14 al 15 marzo, prima del gran finale in programma a Lillehammer.

Tappe conclusive verso Lillehammer

