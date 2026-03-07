Tadej Pogačar ha regalato un'ennesima giornata che resterà impressa nella memoria dei tifosi e degli appassionati di ciclismo per conquistare la sua quarta vittoria alla Strade Bianche. Lo sloveno ha aperto la stagione con uno spettacolo straordinario, concretizzando le aspettative dei fan e degli esperti con una fuga solitaria di 70 km, partita sul settore di sterrato di Monte Sante Marie. Il campione del mondo ha trovato un avversario nuovo, il 19enne francese Paul Seixas, in un'inedita sfida generazionale. Seixas ha provato a resistere all'azione di Pogacar, ha dovuto cedere mentre lo sloveno si involava verso il successo, ma nel finale è poi riuscito ad attaccare nuovamente per conquistare un secondo posto di grande valore.

Pogačar: 'Devo davvero ringraziare la squadra'

Pogačar ha tagliato il traguardo in Piazza del Campo con un sorriso contagioso. "So che mi sto ripetendo, ma devo davvero ringraziare la mia squadra", ha dichiarato al termine della corsa. La sua gratitudine si è rivolta all'intero team UAE Emirates, che ha interpretato la corsa in maniera impeccabile.

"Domen Novak e Kevin Vermaerke hanno controllato la gara fin dall'inizio, garantendoci una posizione favorevole agli inizi di ogni settore. Felix Grossschartner e Florian Vermeersch hanno imposto un ritmo fantastico”, ha continuato Pogačar, elogiando l'impegno dei suoi compagni di squadra. "È stato fantastico vedere tutti così concentrati. Anche i più giovani: Isaac del Toro e Jan Christen, che lavoro!".

In un’analisi più approfondita della corsa, Pogačar ha raccontato del momento decisivo avvenuto sul Monte Sante Marie, a 78 chilometri dal traguardo, quando ha deciso di attaccare. "Ho visto Paul Seixas dare davvero il massimo nei tratti più ripidi, ma avevo deciso di andare a tutta fino in cima alla salita. Poi avrei visto se mi avrebbe raggiunto o se sarebbe esploso”, ha spiegato.

'Devo andare più veloce'

La strategia si è rivelata vincente, consentendogli di lanciare la consueta fuga infinita. Pogačar ha descritto con entusiasmo la sensazione di competere con un team così affiatato, evidenziando l'importanza della collaborazione nel ciclismo. "È stato un onore correre con una squadra del genere.

Sono molto felice", ha esclamato, sottolineando che il sostegno dei compagni lo spinge a migliorare costantemente.

Riguardo al proseguimento della stagione, Pogačar ha mantenuto un approccio umile e focalizzato. "È un ottimo inizio, ma ora affronto la situazione una gara alla volta. Sono molto orgoglioso", ha detto. Ha anche accennato alla competizione con i rivali nuovi che stanno emergendo, affermando che "questi ragazzi mi spingono e mi inseguono così tanto che devo andare più veloce. Ed è questo che sto cercando di fare" ha chiosato Pogacar.