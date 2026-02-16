Domani, martedì 17 febbraio, alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, torneranno in pista le gare di speed skating. L'Italia sarà protagonista nel team pursuit maschile. Il terzetto azzurro, composto da Davide Ghiotto, Andrea Giovannini e Michele Malfatti, con Riccardo Lorello come riserva, affronterà i Paesi Bassi in semifinale alle ore 14.30. Le finali sono previste per le ore 16.22.

Programma gare e orari televisivi

Le semifinali del team pursuit maschile, con l'Italia opposta ai Paesi Bassi, si svolgeranno alle 14.30. Le semifinali femminili vedranno affrontarsi Canada contro Stati Uniti e Giappone contro Paesi Bassi, con inizio alle 14.52.

Le finali D e C maschili si terranno alle 15.24, seguite dalle finali D e C femminili alle 15.43. Le finali B e A maschili, con l'Italia in lizza, sono previste alle 16.22, mentre quelle femminili inizieranno alle 16.41.

Dove seguire le gare in TV e streaming

La diretta televisiva sarà trasmessa su Rai2 o Rai Sport HD, con la programmazione che potrebbe subire variazioni a causa di altri eventi sportivi. In streaming, le gare saranno disponibili su Rai Play, Discovery Plus, HBO Max, Eurosport 1 o 2 e DAZN. OA Sport offrirà inoltre una diretta live testuale.

Contesto e calendario generale

Il team pursuit maschile rappresenta una delle gare più attese nello speed skating, disciplina che prevede l'inseguimento a squadre su pista lunga.

Il calendario generale delle competizioni di speed skating include per il 17 febbraio le finali del team pursuit maschile e femminile, confermando l'evento tra i momenti salienti della giornata. In particolare, sono previste le finali dell'inseguimento a squadre maschile e femminile, con un orario indicativo nel primo pomeriggio.