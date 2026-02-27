Si apre a Trieste il weekend della Del Monte® Supercoppa di SuperLega. Le semifinali si disputeranno sabato 28 febbraio, mentre la finale è in programma domenica 1 marzo al PalaTrieste. L’evento, inizialmente previsto in Arabia Saudita, è stato riposizionato a stagione inoltrata e si presenta come un prestigioso prologo ai playoff scudetto.

Le sfide in campo

La prima semifinale vedrà affrontarsi Itas Trentino e Sir Susa Vim Perugia, rispettivamente terza e prima forza della regular season. Perugia ha chiuso al comando con 58 punti e venti vittorie in ventidue partite, confermando continuità e solidità.

Trento, terza con 47 punti, arriva a Trieste dopo un successo per 3‑0 su Cisterna che ha chiuso la stagione regolare, ma dovrà fare a meno di Alessandro Michieletto, un’assenza pesante sul piano tecnico ed emotivo.

Il secondo incrocio

La seconda semifinale opporrà Cucine Lube Civitanova, sesta in regular season con 40 punti, a Rana Verona, seconda con 48 punti e fresca vincitrice della Coppa Italia. Civitanova sembra aver ritrovato fiducia ed equilibrio, elementi fondamentali in un torneo secco come la Supercoppa, mentre Verona arriva con ambizioni di aggiungere un altro trofeo alla bacheca.

Trieste diventa così il palcoscenico di una Supercoppa dal significato particolare, nata tra polemiche e rinvii e trasformata in un evento che può incidere sugli equilibri della stagione.

Con Perugia dominatrice della regular season, Verona fresca di titolo, Trento priva del suo uomo simbolo e Civitanova pronta a inserirsi, le semifinali promettono grande spettacolo, in un fine settimana che farà da gustoso antipasto ai playoff scudetto.

La formula e le motivazioni

La scelta di Trieste come sede della Final Four conferma la flessibilità organizzativa della Supercoppa, che si è adattata a cambiamenti di calendario e location. La formula a eliminazione diretta in gara secca aggiunge tensione e imprevedibilità, rendendo ogni partita decisiva. Le semifinali mettono in campo formazioni con motivazioni diverse: Perugia cerca conferme dopo una regular season dominante, Trento vuole riscattarsi nonostante l’assenza di Michieletto, Verona punta a consolidare il momento positivo, Civitanova vuole dimostrare di essere tornata competitiva.