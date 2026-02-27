Dario Puppo ha sollevato dubbi sulle condizioni fisiche di Jannik Sinner in seguito all’esibizione disputata con Carlos Alcaraz in Corea del Sud. Secondo l’analisi del giornalista, l’atleta italiano avrebbe affrontato le partite successive contro Novak Djokovic e Jakub Mensik non al massimo delle sue potenzialità, stimando che fosse in grado di esprimersi solo al “70%”.

Le dichiarazioni di Puppo sull’esibizione e le sue ripercussioni

Durante la trasmissione TennisMania, trasmessa sul canale YouTube di OA Sport, Dario Puppo ha commentato l’incontro esibizionistico tra Sinner e Alcaraz, definendolo “puro”.

Tuttavia, ha evidenziato le potenziali conseguenze negative sullo stato di forma dell’italiano. “Sinner è stato male dopo l’esibizione con Alcaraz. Con Djokovic e Mensik credo fosse al 70%”, ha dichiarato Puppo, sottolineando come l’evento possa aver influito negativamente sulle sue performance successive.

Contestualizzazione delle partite successive

Immediatamente dopo l’esibizione, Sinner si è trovato ad affrontare Novak Djokovic nelle semifinali dell’Australian Open, venendo poi eliminato. Successivamente, nel torneo ATP 500 di Doha, ha subito una sconfitta nei quarti di finale per mano di Jakub Mensik. Puppo ha indicato che il calo di forma dell’azzurro fosse evidente, attribuendolo in parte all’impatto dell’esibizione.

Le reazioni di Sinner e il contesto competitivo

In un’intervista rilasciata dopo la sconfitta contro Djokovic, Sinner ha espresso il suo rammarico: “Fa molto male, ho avuto molte opportunità, non sono riuscito a sfruttarle e questo è il risultato”, manifestando consapevolezza delle occasioni mancate e della difficoltà del match. Dopo l’eliminazione a Doha, ha dichiarato con serenità: “Nessun disastro, sono sereno”, evidenziando la sua determinazione a lavorare per ritrovare la migliore condizione.

Queste dichiarazioni confermano il quadro delineato da Puppo: un atleta che, pur non trovandosi in condizioni ideali, dimostra lucidità e determinazione nel suo percorso di recupero della forma ottimale.