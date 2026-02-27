La città di Torino è stata scelta per ospitare la Final Four della Champions League maschile di volley per le edizioni 2025-2026. L'evento si svolgerà nel weekend del 16-17 maggio all’Inalpi Arena, dove le quattro migliori squadre europee si contenderanno il titolo continentale, attualmente detenuto da Perugia.

Le squadre italiane e il percorso verso la Final Four

Le squadre italiane Sir Sicoma Monini Perugia e Cucine Lube Civitanova hanno già ottenuto la qualificazione ai quarti di finale. I campioni del mondo del Perugia attenderanno la vincente tra Guaguas Las Palmas e Montpellier, mentre la Lube affronterà i polacchi dello Zawiercie.

La Trentino Itas, invece, dovrà superare i playoff contro il Projekt Varsavia. In caso di successo, la squadra trentina incrocerà i polacchi del Lublino, con la concreta possibilità di un derby italiano in semifinale contro Perugia.

La scelta della sede e le dichiarazioni

Il presidente della CEV, Roko Sikirić, ha evidenziato l’importanza della scelta: “Credo che tutti noi abbiamo e condividiamo ricordi molto piacevoli delle Super Finals di grande successo tenutesi a Torino nel 2023. Desideriamo capitalizzare quel successo per offrire un’altra Final Four memorabile. Sono grato ai nostri amici e colleghi della Federazione Italiana Pallavolo e alle autorità locali per tutto il loro sostegno in questa importante impresa.”

Giuseppe Manfredi, presidente della FIPV, ha aggiunto che la decisione è frutto di un’intesa con la CEV: “La decisione di organizzare a Torino la Finale della Champions League è stata presa di comune accordo con la CEV, in un clima di piena collaborazione.

L’Inalpi Arena rappresenta una sede che ha già regalato grandi soddisfazioni al volley nazionale e internazionale. Torino è una garanzia in termini di competenza, passione e capacità organizzativa. Siamo certi che la città saprà rispondere ancora una volta con entusiasmo, riempiendo l’impianto e creando un’atmosfera degna di una manifestazione di tale prestigio. Questa decisione è stata dettata anche dal fatto che Milano ospiterà la fase finale dei Campionati Europei maschili e abbiamo quindi ritenuto opportuno non sovrapporre eventi di tale portata, valorizzando al meglio entrambi gli appuntamenti.”

Torino, sede di prestigio per il volley internazionale

Torino si conferma così una sede di rilievo nel panorama internazionale del volley, dopo aver già ospitato le Super Finals della Champions League nel 2023.

L’Inalpi Arena consolida la sua vocazione per eventi di alto livello, grazie a strutture moderne e a una consolidata tradizione organizzativa.

Le tre squadre italiane in lizza – Perugia, Civitanova e Trento – rappresentano un mix di esperienza e ambizione. I campioni in carica di Perugia, la solidità della Lube e la determinazione di Trento, pronta a superare i playoff per accedere al tabellone principale, promettono un weekend del 16-17 maggio ricco di tensione e spettacolo.