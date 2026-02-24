Cala il sipario sulla regular season della Superlega di pallavolo maschile, con i match dell’ultima giornata in programma mercoledì 25 febbraio 2026, tutti in contemporanea alle ore 20.30. Sfide che saranno decisive per gli accoppiamenti dei play-off scudetto e i riflettori saranno puntati in particolare sul match tra Valsa Group Modena e Rana Verona al PalaPanini. Gli Scaligeri sono già certi del secondo posto, dopo la sconfitta nello scontro diretto contro la capolista Perugia, mentre Modena si gioca la propria posizione. Infatti la squadra di coach Giuliani è attualmente quarta in classifica alle spalle di Trento, che ha però gli stessi punti, e davanti a Piacenza, distanziata di una sola lunghezza.

Gli incroci dei risultati saranno quindi determinanti per decidere la gradutoria finale. Il match tra Valsa Group Modena e Rana Verona sarà trasmesso in diretta tv in chiaro su Rai Sport, in diretta streaming gratuita su RaiPlay e in abbonamento su VBTV.

Precedenti ed ex del match

Sono 51 i precedenti complessivi tra Modena e Verona, con 38 successi a favore della formazione emiliana e 13 per gli scaligeri. Numeri che raccontano una supremazia storica di Modena, ma che non cancellano l’equilibrio espresso in diverse stagioni recenti. Diversi anche gli ex presenti in campo. Simone Anzani ha vestito la maglia di Verona per quattro stagioni, dal 2013/14 al 2016/17, mentre Micah Christenson ha guidato la regia modenese dal 2018/19 al 2020/21.

Capitolo allenatori: Alberto Giuliani ha allenato Verona nelle stagioni 2007/08 e 2008/09, mentre Fabio Soli ha avuto un’esperienza a Modena tra il 2010/11 e il 2011/12. Intrecci che aggiungono ulteriore significato a una gara già carica di contenuti.

Gli ultimi risultati delle squadre

Le due squadre arrivano all’appuntamento con stati d’animo differenti. Verona è reduce dalla sconfitta interna per 0-3 contro Perugia, un passaggio a vuoto contro una delle corazzate del campionato che non cancella però il percorso positivo costruito nelle settimane precedenti. Modena, invece, ha conquistato un netto 3-0 sul campo di Grottazzolina, dimostrando solidità in cambio palla e concretezza nei finali di set.

Il confronto diretto dirà molto sulle ambizioni delle due formazioni: ritmo al servizio, qualità in fase break e gestione della pressione saranno le chiavi di un match che promette equilibrio e intensità fino all’ultimo pallone.