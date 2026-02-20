La Superlega di pallavolo maschile arriva alla 21ma e penultima giornata di regular season, che presenta uno scontro decisivo per il primo posto in classifica. Sabato 21 febbraio alle ore 20.30 si giocherà il match tra Rana Verona e Sir Susa Scai Perugia al PalaAgsm, ovvero tra le prime due forze del campionato. Infatti Perugia guida la classifica con 52 punti, quattro in più di Verona e considerando che mancano solo due partite alla fine, lo scontro diretto deciderà la testa di serie numero uno dei play-off scudetto. Gli Scaligeri proveranno quindi a centrare una vittoria piena per riaprire la contesa, mentre dall’altra parte i Block Devils saranno chiamati a difendere il primato in una difficile trasferta.

Il match tra Rana Verona e Sir Susa Scai Perugia sarà trasmesso in diretta streaming su DAZN e VBTV, mentre non è prevista la diretta tv in chiaro dell’evento.

Lo stato di forma di Verona e Perugia

Perugia si presenta a questa sfida dopo aver completato alla Max Schmeling Halle di Berlino l’en-plein nella fase a gironi di CEV Champions League, chiudendo con sei vittorie su sei partite: cinque successi da tre punti e uno al tie-break, ottenuto sul campo di Las Palmas, per un totale di 17 punti sui 18 disponibili. Sul fronte opposto, però, c’è una Verona che attraversa probabilmente il miglior momento della propria stagione. La formazione scaligera arriva all’appuntamento da fresca vincitrice della Coppa Italia e con una condizione atletica e mentale in costante ascesa.

Lo scontro diretto mette dunque di fronte due squadre in ottima forma.

Precedenti ed ex della partita

La storia dei confronti diretti sorride nettamente a Perugia: su 45 incroci complessivi, sono 35 i successi degli umbri contro i 10 di Verona. L’ultimo precedente, tuttavia, racconta una trama diversa: il 7 febbraio in Coppa Italia Verona si è imposta con un netto 3-0, offrendo agli scaligeri una significativa iniezione di fiducia proprio contro la rivale per il vertice. Numerosi anche gli ex del match, ma tutti tra le fila dei Block Devils, ovvero Massimo Colaci che ha vestito la maglia di Verona nelle stagioni 2008/09 e 2009/10, Donovan Dzavoronok nel 2023/24 e 2024/25, Marco Gaggini nel 2022/23 e Sebastian Solé tra il 2018 e il 2020. In panchina, inoltre, c'è un altro ex, visto che Angelo Lorenzetti ha allenato Verona nella stagione 2006/07.