L'Italia torna a contare otto tennisti nella top 100 del ranking ATP virtuale, classifica aggiornata in tempo reale in base ai risultati dei tornei in corso. Questo dato riflette i progressi degli azzurri nella settimana in corso.

Gli otto azzurri nella top 100

A guidare la pattuglia italiana restano Jannik Sinner e Lorenzo Musetti, rispettivamente al secondo e al quinto posto. Flavio Cobolli, grazie ai quarti di finale raggiunti ad Acapulco, consolida la ventesima posizione, con la possibilità teorica di salire fino alla quindicesima. Luciano Darderi segue al ventunesimo posto, mentre Lorenzo Sonego è risalito fino al cinquantanovesimo.

Matteo Berrettini, uscito al primo turno a Santiago, scivola al sessantaquattresimo. Matteo Arnaldi compie un balzo positivo fino all’ottantacinquesimo posto. A completare il gruppo, Mattia Bellucci rientra nella top 100 grazie a un balzo di sedici posizioni, attestandosi al novantaquattresimo posto.

Il balzo di Bellucci e l'attenzione su Pellegrino

Mattia Bellucci, ventiquattrenne, ha raggiunto i quarti di finale ad Acapulco, guadagnando sedici posizioni e salendo al novantaquattresimo posto. Andrea Pellegrino, ventottenne, ha brillato con i quarti a Santiago, guadagnando tredici posizioni e attestandosi al centoventiquattresimo posto virtuale: una vittoria contro Darderi lo porterebbe al centoundici.

Contesto e prospettive

Il ranking ATP virtuale, che riflette i risultati dei tornei in corso, offre una fotografia dinamica della situazione attuale. La presenza di otto italiani nella top 100 conferma la profondità del movimento tennistico nazionale e la capacità di diversi giocatori di emergere in contesti internazionali.

Un quadro storico

L'Italia aveva già raggiunto un picco storico con undici azzurri nella top 100 all'inizio del 2025, un record assoluto per il tennis italiano. Tra i protagonisti di quel periodo figuravano Sinner, Musetti, Berrettini, Cobolli, Sonego, Arnaldi, Darderi, Nardi, Fognini, Passaro e Bellucci. Questo dato testimonia la continuità e la profondità del movimento azzurro nel panorama mondiale.